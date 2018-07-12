إنتاج 120 مليون نسخة جديدة عن البرمجيات الخبيثة كل عام

دبي (الاتحاد)

قال تقرير صدر مؤخراً عن شركة ماكنزي الاستشارية إنه يتم إنشاء أكثر من 100 مليار سطر من النصوص البرمجية سنوياً، كما يقوم قراصنة الإنترنت بإنتاج حوالي 120 مليون نسخة جديدة عن البرمجيات الخبيثة كل عام.

ونوه التقرير إلى أنه لا بد من تطبيق استراتيجية قوية لتحقيق أعلى مستويات الأمن الإلكتروني، حيث تشير توقعات مؤسسة الدراسات والأبحاث العالمية جارتنر إلى أن 60 بالمئة من الشركات الرقمية ستعاني من فشل كبير في تقديم خدماتها بحلول العام 2020.

وتابع التقرير أن المشكلة الأساسية ليست في تطوير وتنمية قدرات جديدة للأمن الإلكتروني كجزء من استراتيجية الأعمال، لكنها تتعلق بكيفية دمجها بانسيابية ومرونة عاليتين.

وسلّطت شنايدر إلكتريك الضوء على ثلاثة منهجيات أساسية يجب تطبيقها لتحقيق الأمن الإلكتروني: