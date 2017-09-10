مصر تطرح أراضي سياحية للمستثمرين في الربع الرابع

القاهرة (رويترز)

قال سراج الدين سعد، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للتنمية السياحية المصرية، إن بلاده تعتزم طرح أراض سياحية على المستثمرين خلال الربع الأخير من 2017 بالعملة المحلية. وأضاف سعد في تصريحات لرويترز أن هيئة التنمية السياحية تسعى لطرح 67 مليون متر مربع على المستثمرين السياحيين «بالجنيه المصري للمرة الأولى لتحفيز المستثمرين على اقتناص هذه الأراضي».

وباعت مصر 16.5 مليون متر مربع أراضي سياحية في مايو 2016 بسعر يتراوح بين 10 و50 دولاراً للمتر المربع.

وقال سعد «طروحات الأراضي ستضم 119 فرصة استثمارية في القطاعات الفندقية والترفيهية والخدمية ومراكز المؤتمرات والمعارض الدولية».

ومضى قائلا «تنقسم الأراضي إلى 34 مليون متر مربع في البحر الأحمر و25 مليون متر مربع في جنوب سيناء و1.3 مليون متر مربع في الأقصر و6.5 مليون متر مربع في الفيوم». وأضاف سعد أن الهيئة أرسلت قائمة بمساحات ومواقع تلك الأراضي إلى الهيئة العامة للاستثمار وسيجري تسعير الأراضي «فور إقرار اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد».

ويتضمن قانون الاستثمار الجديد الذي تم إقراره من مجلس النواب في وقت سابق من هذا العام مجموعة من المحفزات من بينها إعفاءات ضريبية وخصومات على المشروعات المقامة في المناطق غير المطورة ودعم حكومي لتكلفة توصيل المرافق للمشاريع الجديدة.