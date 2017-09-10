الأسواق تترقب إطلاق «آبل» هاتفها الجديد

سان فرانسيسكو (أ ف ب)

تقيم شركة «آبل» الأميركية احتفالية كبيرة بمناسبة الذكرى السنوية العاشرة لهواتف «آي فون» غداً الثلاثاء، يتوقع أن تطلق خلالها أحدث طرازات هذه الأجهزة في حدث منتظر تسعى المجموعة الأميركية العملاقة لتثبت بواسطته أنها لا تزال قادرة على الابتكار.

وسيقام هذا التقديم للمرة الأولى في المقر الجديد للمجموعة في كوبرتينو جنوب سان فرانسيسكو (غرب كاليفورنيا)، وهو مبنى دائري ضخم على شكل صحن طائر سيتسع لاثني عشر ألف شخص مع إنجازه كاملاً.

ولم تحِد «آبل» في تنظيم هذه المناسبة أيضاً عن أسلوبها الاعتيادي بالتكتم، إذ أن المجموعة لم تكشف عما سيتضمنه «الحدث الخاص» الثلاثاء. لكن درجت العادة بأن تكشف الشركة عن هواتفها الذكية الجديدة في هذه الفترة من العام.

ويترافق إطلاق أي هاتف جديد من «آي فون» مع تكهنات كثيرة زادت وتيرتها هذه السنة بمناسبة الذكرى السنوية العاشرة لإطلاق هذه الهواتف. وباعت «آبل» ما لا يقل عن 1.2 مليار هاتف «آي فون» منذ 2007. وما يزيد من الترقب أيضاً إخفاق «آبل» خلال السنوات الأخيرة في تقديم خصائص جديدة كبرى لهذه المنتجات الرائجة.