ندوة حول السلامة لأكاديميات تدريب الطيران في الفجيرة

الفجيرة (الاتحاد)

نظمت الهيئة العامة للطيران المدني، بالتعاون مع أكاديمية الفجيرة للطيران ندوة السلامة الخاصة بأكاديميات التدريب في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي أقيمت في إمارة الفجيرة مؤخراً.

وتم مناقشة جميع المواضيع التي تتعلق بسلامة عمليات تدريب الطيران والمراقبة الجوية، وذلك بهدف تعزيز سياستها للارتقاء، والمحافظة على مكانة الدولة الرائدة في مجال سلامة الطيران.

وخرجت الندوة ببعض التوصيات التي سيتم العمل بها من قبل الأكاديميات والمعاهد التدريبية في الدولة لمواكبة متطلبات الهيئة العامة للطيران المدني في مجال السلامة الجوية.

وقال الكابتن يحيى محمد صالح البلوشي، مدير عام أكاديمية الفجيرة للطيران: بناءً على توجيهات الشيخ صالح بن محمد الشرقي بإعطاء الأولوية لسلامة الطيران في الأكاديمية، وحرصه الدائم على الارتقاء بسلامة الطيران ليشمل جميع الجوانب ومن هذا المنطلق نظمت الأكاديمية هذه الندوة بالتعاون مع الهيئة العامة للطيران المدني لمناقشة جميع الجوانب المؤثرة في سلامة الطيران في الأكاديميات وتسليط الضوء على أفضل المعايير الدولية والممارسات المتبعة عالمياً وكيفية تطبيقها والاستفادة منها.

وخرجت الندوة بعدة توصيات سوف يتم دراستها ومعرفة إمكانية تطبيقها.