«مصرف الهلال» يصدر صكوكاً بقيمة 100 مليون دولار

أبوظبي (الاتحاد)

أصدر مصرف الهلال صكوكاً خاصة بقيمة 100 مليون دولار، بهدف تنويع قاعدة تمويله وامتيازاته، ويعد هذا الإصدار الثالث من برنامج مصرف الهلال لليورو متوسط الأجل والذي تبلغ قيمته 2.5 مليار دولار. وقد تم تسعير الفائدة العائمة للصكوك التي تبلغ قيمتها 100 مليون دولار، وصلاحيتها عامين، حسب معدل ليبور لمدة 3 أشهر + 90 نقطة أساسية.

وقال أليكس كويلو، الرئيس التنفيذي لمصرف الهلال: «استفدنا من الطلب القوي على الورق العالي الجودة بأسعار السوق المشجعة ونحن سعداء بالنتيجة، كما سننظر في أمر إصدار المزيد من الصكوك بما يتماشى مع متطلبات التمويل لدينا حسب فرص السوق».

ونجح مصرف الهلال في إتمام تسوية هذه الصفقة في 14 أغسطس من عام 2017 بصفته مصرفاً إسلامياً تقدمياً يوفر خدمات مالية رائدة للأفراد والشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة، فضلاً عن كونه الاختيار المفضل لكثير من المستثمرين بتصنيفات ائتمانية قوية، حيث حصل على تصنيف ائتماني A1 من موديز و A+ من فيتش.

كان الإصدار الأول في إطار برنامج اليورو متوسط الأجل هو خمس سنوات من الصكوك غير المؤمّنة البالغ قيمتها 500 مليون دولار، والتي تستحق في أكتوبر 2018 وتم تسجيلها في البورصة الأيرلندية.

أما الإصدار الثاني فقد بلغ 225 مليون دولار من أسهم الاكتتاب الخاص لمدة 2.7 سنة والتي تستحق في يناير 2019 حيث كانت صفقة تاريخية وعلامة فارقة كأول إصدار لصكوك الاكتتاب الخاصة من قبل مؤسسة مالية في دولة الإمارات العربية المتحدة.