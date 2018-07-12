إطلاق «ملتقى تواصل الأعمال الأول» في شوبا هارتلاند

الشارقة (الاتحاد)

أقام نادي الإمارات الدولي للأعمال برئاسة الشيخة الدكتورة هند بنت عبدالعزيز القاسمي، أمس «ملتقى تواصل الأعمال الأول»، ويهدف الملتقى لتعزيز التواصل البيني لأصحاب الأعمال من قطاعات مختلفة من منتسبي النادي ومع غيرهم في المؤسسات والشركات الأخرى، وكذلك إتاحة المجال لطرح الأفكار وتيسير سبل التعاون.

وقالت القاسمي: المشروعات شأنها شأن الكائنات الحية ينمو بالرعاية وبالهواء النقي وعلاج ماقد يصيبه من عطب أو مرض، وتضعف وتمرض بالإهمال والجمود، وأن ملتقى تواصل الأعمال مبادرة نطلقها لدفع المزيد من الطاقة والحيوية التي تزدهر بالتلاقي وبتفاعل الأفكار الخلاقة.

وأثنت على جهود المرأة الإماراتية ونبوغها في كافة المجالات التي أتيحت لها وأتاحتها لنفسها، وحيت العديد من النماذج النسائية من بين الحاضرين.