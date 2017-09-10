«أبوظبي الأول» يحصل على جائزة «أفضل بنك مبتكر» في المنطقة

أبوظبي (الاتحاد)

فاز بنك أبوظبي الأول بجائزة «أفضل بنك استثماري مبتكر» في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من جوائز الخدمات المصرفية الاستثمارية المرموقة لمجلة «ذا بانكر» لعام 2017. وتسلّم ممثلو البنك الجائزة خلال حفل توزيع الجوائز الذي أقيم مؤخراً في لندن.

وتقوم جوائز الخدمات المصرفية الاستثمارية لمجلة «ذا بانكر» بتسليط الضوء على المصارف الرائدة التي تقدم حلولاً نوعية ومبتكرة للعملاء والأسواق على مدار 12 شهراً، من خلال القيام بصفقات وتقديم إرشادات ومنتجات رائدة تساهم في توفير خدمات مصرفية استثمارية أكثر قوة وأماناً وشمولية.

وقال أندريه الصايغ، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة، رئيس قطاع الخدمات المصرفية للمؤسسات والخدمات المصرفية الاستثمارية بالإنابة «نحن نفخر بحصولنا على الجائزة للعام الثاني على التوالي، ما يعكس قدرتنا على الابتكار في قطاع الخدمات المصرفية للمؤسسات والخدمات المصرفية الاستثمارية، ويؤكد المكانة الرائدة التي يتمتع بها البنك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا».

وأضاف الصايغ «حققنا خلال العام الماضي مجموعة من الصفقات الكبرى الناجحة لعدد من أبرز الشركات في المنطقة، إضافة إلى قيادة عدة صفقات لعملاء من مختلف أنحاء العالم ممن يرغبون في الوصول إلى أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمستثمرين فيها. ونحن نتطلع إلى مواصلة دعم طموحات عملائنا على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي وتلبية احتياجاتهم من خلال المنتجات التي نقدمها في مختلف الدول لكي ننمو معاً».