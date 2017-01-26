بالفيديو: مراسم استقبال رسمية لمحمد بن زايد في نيودلهي

نيودلهي (وام)

جرت لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، صباح أمس، مراسم استقبال رسمية في القصر الرئاسي «راشترابتي بهافان» بنيودلهي، بمناسبة حضور سموه ضيفاً رئيسياً في احتفالات الهند بيوم الجمهورية الـ 68.

وصل سموه والوفد المرافق إلى القصر، حيث كان في استقباله فخامة برناب مكرجي رئيس جمهورية الهند ومعالي ناريندرا مودي رئيس الوزراء، وعدد من كبار المسؤولين في الحكومة الهندية.

بعدها، توجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى المنصة الرئيسية، حيث عزف السلامان الوطنيان لدولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الهند، ثم استعرض سموه حرس الشرف الذي اصطف لتحيته. وصافح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان كبار مستقبليه من الوزراء والمسؤولين في الحكومة الهندية، مرحبين بمقدم سموه، بينما صافح فخامة الرئيس الهندي الوفد المرافق لسموه.

رافق سموه خلال مراسم الاستقبال الرسمي، سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان نائب مستشار الأمن الوطني، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، ومعالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومعالي محمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد سلطان الجابر وزير دولة، ومعالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي، والفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة، والدكتور أحمد عبد الرحمن البنا سفير الدولة لدى جمهورية الهند.