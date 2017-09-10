457 ألفاً قصدوا سوق «أبوظبي الإلكتروني» في 6 أشهر

أبوظبي (الاتحاد)

ارتفع عدد زوار الموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية في نهاية النصف الأول من هذا العام إلى 457 ألف زائر بزيادة نسبتها 44.2% مقارنة بأرقام النصف الأول من العام 2016 التي بلغت 317 ألفاً، علماً أن نحو 17.5% من الزوار يترددون بانتظام على الموقع للاستعانة به في المعلومات المتجددة والخدمات الرقمية المتكاملة.

وأظهرت الكشوف الرقمية التي تعرض خريطة الانتشار للموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية، نمواً لافتا في عدد الزوار من داخل الدولة والذي وصل إلى نحو 354 ألفاً في نهاية النصف الأول من العام مقارنة بـ 227 ألفاً لنفس الفترة من العام الماضي. وتُبيّن أرقام الموقع الإلكتروني للسوق أن المصدر الثاني في عدد الزوار هو السعودية، تليها الهند ثم الأردن والولايات المتحدة ثم بريطانيا تليها الكويت ومصر وفلسطين والبحرين.

وتبين هذه الخريطة الجغرافية، كما يقول الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية راشد البلوشي، التنامي المطرد للموثوقية في خدمات التوعية الاستثمارية باللغتين العربية والإنجليزية، والتي جرى العام الماضي تجديدها باحتراف يتماشى مع مواصفات المواقع الإلكترونية للأسواق الدولية، لتلبي حاجات الصناديق والمستثمرين الأفراد، العرب والأجانب الذين تم استقطابهم لسوق أبوظبي، ضمن الأهداف الاستراتيجية لسوق أبوظبي للأوراق المالية نحو جذب وتفعيل مجموعة أكبر من المستثمرين والتزام السوق برنامج خطة أبوظبي نحو تطوير وتحسين ممكنات تكنولوجيا المعلومات والاتصال.

ونظراً للتوسع المتنوع في الخدمات الإخبارية التي يقدمها سوق أبوظبي للأوراق المالية، فقد ارتفع عدد الصفحات التي يقيم عليها زوار الموقع والتي بلغت1.75 مليون صفحة في نهاية النصف الأول من 2017، إذ كلما زاد عدد الصفحات التي تجري زيارتها كان ذلك دليلاً على تنوع الخدمات التي تلبي حاجات المستثمرين وتعطي للموقع جاذبيته وكفاءته.

كما يتميز موقع السوق باحتواء الواجهة على الأسعار الفورية مع تخصيص آلية العرض وتحديد البيانات المطلوبة، واندراج الشركات بقائمة المفضلات المتخصصة لكل مستخدم. كما يتضمن الموقع مركزاً للمعلومات التي تهم المستثمرين بما في ذلك التشريعات والأنظمة والقوانين الخاصة بتنظيم عمل السوق. ويتوافق الموقع الإلكتروني للسوق فنياً مع التطبيقات الإلكترونية والمتصفحات الحديثة والأجهزة الذكية، يتضمن خدمة الأجندة التفاعلية مع تكامل بعض الخدمات الإلكترونية مع إشعارات الرسائل النصيّة والإلكترونية، ما ساهم في إعطاء سوق أبوظبي للأوراق المالية ريادته الرقمية على مستوى المنطقة وأهليته للترقي في قوائم التصنيفات الدولية.