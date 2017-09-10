«دريك آند سكل» توافق على إصدار أسهم اكتتاب «تبارك للاستثمار»

أبوظبي (الاتحاد)

وافقت الجمعية العمومية لشركة «دريك آند سكل» على إصدار أسهم الاكتتاب لشركة «تبارك للاستثمار»، والموافقة على أن تكون أعمال الشركة متوافقة مع الشريعة الإسلامية وتفويض مجلس الإدارة بتعيين استشاري للتأكد من الامتثال بذلك، حسب بيان نشر أمس على موقع سوق دبي المالي.

وقالت الشركة في البيان إن تخفيض رأس المال أمر ضروري لضمان استمرارية الشركة، واستمرار الإدراج في سوق دبي المالي، مؤكدة أن اجتماع الجمعية العمومية ناقش العديد من المواضيع خلال اجتماع عقد السبت الماضي، أهمها تخفيض رأس المال بنسبة 75%، عن طريق إطفاء خسائرها المتراكمة التي تبلغ 1.7 مليار درهم، وتعديل النظام الأساسي وفقاً لذلك، مع إجراء بعض التغيرات الإدارية بمجلس الإدارة.

وأضافت الشركة أنها تواجه تضخما في مديونيتها، حيث بلغ إجمالي الديون نحو 2.65 مليار درهم، مؤكدة أن نقص السيولة يؤثر سلبا على تسليم المشاريع، ويؤدي إلى التأخير في سداد الالتزامات المالية الأمر الذي يزيد من صعوبة الحصول على تسهيلات بنكية للدخول لمناقصات مشاريع جديدة.

وكانت الشركة أعلنت في بيان سابق أن حجم المشروعات قيد التنفيذ بلغت 6.6 مليار درهم بنهاية النصف الأول من 2017.

وأشارت الشركة في البيان إلى أن غياب التسهيلات البنكية يضعف من قدرتها على الفوز بمشاريع جديدة وبالتالي تصبح أقل قدرة على توليد النقد اللازم لسداد الالتزامات القائمة.

وتجاوزت خسائر شركة دريك آند سكل حاجز المليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري 2017، حيث شهدت النتائج المالية للشركة تراجع خسائرها في الربع الثاني من العام الجاري بنحو 12%إلى 198.56 مليون درهم، مقابل خسائر قيمتها 225.86 مليون درهم للفترة نفسها من العام 2016.

وعلى صعيد آخر، أعلنت الشركة عن استقالة ماجد سيف الغرير من رئاسة وعضوية مجلس إدارة الشركة لأسباب خاصة، مؤكدة أن مجلس الإدارة سيقوم بانتخاب رئيس جديد في اجتماع مجلس الإدارة المقبل.