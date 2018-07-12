«فام» تبدأ أعمال الإنشاء في منتجع المهرة السياحي

دبي (الاتحاد)

كشفت مجموعة فام القابضة عن البدء بأعمال الإنشاء في منتجع المهرة السياحي الواقع في جزيرة المرجان، حيث يعد المشروع واحداً من أحدث مشاريعها العقارية والتطويرية في إمارة رأس الخيمة، وهو أول مشروع عقاري في منطقة الشرق الأوسط الذي يوفر الفرصة للمشترين والمستثمرين لتملك وحداته الفندقية الفاخرة بالعملة الرقمية «بيتكوين» أو العملات الرقمية المماثلة، إلى جانب العملات التقليدية.

وتوقعت مجموعة «فام القابضة» أن يتم الانتهاء من الأعمال الإنشائية كافة، الخاصة بالمنتجع الذي يقام على مساحة 126 ألف قدم مربعة بحلول عام 2021، وفق ما أكده الدكتور فيصل علي موسى، رئيس مجلس إدارة مجموعة «فام القابضة»، والذي قال: «من خلال منتجع المهرة السياحي تسعى فام القابضة إلى التوسع في مجال الاستثمار العقاري، والاستفادة من فرص النمو المتاحة في الإمارات، إلى جانب تأمين احتياجات القطاع السياحي في رأس الخيمة بشكل خاص والإمارات بشكل عام، خاصة أنه يشهد حالياً نسبة نمو ملحوظة، بعد أن أصبحت الدولة وجهة سياحية يقصدها المئات من السياح والزوار سنوياً».

وأضاف: «نتوقع أن يتم الانتهاء من أعمال الإنشاء كافة في المنتجع بحلول 2021، حيث يتم بعدها مباشرة البدء بتسليم وحدات المنتجع الفندقية إلى ملاكها».

وأشار الدكتور فيصل علي موسى إلى أن قيام «فام القابضة» بتطوير هذا المنتجع، فيه دليل على النمو المستمر في أعمال المجموعة، كما يحمل إشارة إلى طبيعة فرص النمو المتوافرة في الإمارات، وهو ما يقوي من أسس القطاع العقاري فيها. وبين الدكتور فيصل علي موسى أن جزيرة المرجان، أصبحت واحدة من أبرز الوجهات السياحية في إمارة رأس الخيمة، بسبب ما تحتفظ به من منتجعات ومبانٍ عقارية فخمة، قادرة على تلبية احتياجات زوار الجزيرة الجديدة.