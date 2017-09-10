نمو استهلاك القهوة في المنطقة الأعلى عالمياً

دبي (وام)

يسجل قطاع القهوة العالمي زيادة ملحوظة في حجم السوق، فيما ينمو استهلاكها في المنطقة بمعدل أسرع مرتين من معدل نموه عالمياً، باعتبارها مشروباً يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالعادات والتقاليد والثقافة المحلية في وقت تشير توقعات بأن تصل قيمة القطاع عالميا إلى 4.4 مليار دولار بحلول العام 2021.

وحسب دراسة لشركة «يورومونيتر إنترناشونال»، استعرضتها خلال أسبوع دبي الدولي للضيافة المنعقد حاليا في مركز دبي التجاري العالمي، فإن القطاع شهد تغيراً في السلوك الاستهلاكي، بدأ معه كثير من المستهلكين يتجهون إلى القهوة الممتازة التي تتم زراعة حبوبها وتصنيعها وإعدادها بحرفية عالية، لتصبح مشروباً متخصصاً بدلاً من مجرد بيعها كسلعة عادية.