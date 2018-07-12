ميدان ياس باي تفوز بجائزة التصميم المستدام

أبوظبي (الاتحاد)

فاز ميدان ياس باي، والذي سيكون أول ميدان داخلي متعدد الأغراض في أبوظبي، والذي يجري تطويره حالياً من قبل شركة «ميرال» على جزيرة ياس، بجائزة «التصميم المستدام للعام»، خلال حفل توزيع جوائز الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للمباني الخضراء 2018.

ويعد ميدان ياس باي جزءاً لا يتجزأ من الواجهة البحرية لياس باي، والذي يغطي مساحة تبلغ 14 مليون قدم مربع، ويتم حالياً تطويره على امتداد القسم الجنوبي من جزيرة ياس. ويحظى ياس باي بتصميم مميز يجمع بين السمات المستدامة والثقافية.

ويساعد التصميم المتميز للميدان، والذي ينطوي على مواد تسمح بمرور نسبة ملائمة من ضوء الشمس مع ميزة العزل الحراري، في الحد من استهلاك الطاقة.

وقد تم تحقيق مستوى استدامة المبنى عبر دمج أنظمة بناء تقلل استهلاك الطاقة والمياه، والتفاصيل المعمارية التي من شأنها توفير 22.4% من الطاقة و28% من المياه.

وتعد عملية اختيار مواد البناء والتجهيزات الإلكترونية ومعدات المياه المناسبة في كلّ من التصميم والبناء عناصر محورية ستسهم في كفاءة تصميم ميدان ياس باي.

وقال ب.ر.كيران، الرئيس التنفيذي للأصول والتطوير في «ميرال»: «نحن فخورون جداً بحصول تصميم ميدان ياس باي على جائزة أفضل التصاميم المستدامة للعام، حيث يؤكد ذلك على التزام «ميرال» بتصميم وإنشاء مشاريع مستدامة عالمية المستوى».

ونظراً لكونها جزءاً من الواجهة البحرية التي تعمل حالياً شركة «ميرال» على تطويرها في ياس باي والمقرر اكتماله بحلول نهاية عام 2019، يعتبر ميدان ياس باي الأيقونة عنصراً من عناصر التحول الشامل للجزء الجنوبي من جزيرة ياس. وستضم الوجهة ممشى نابضاً بالحياة على الواجهة البحرية يمتد أمام 50 مطعماً و20 متجراً، بالإضافة إلى منتجع هيلتون عائلي ونادٍ شاطئي. كما سيحتضن مشروع ياس باي الشامل في المنطقة الجنوبية من جزيرة ياس المنطقة الإعلامية في أبوظبي (twofour54) و«المساكن»، وهو مجتمع حضري يقدم نمط حياة متكاملاً على جزيرة ياس.

ومن المتوقع أن يستقطب هذا المشروع الضخم أكثر من 15.000 مقيم جديد و10.000 عامل محترف إلى الجزيرة.