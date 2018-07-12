«كهرباء دبي» تتعاون مع «فويث» الألمانية

دبي (الاتحاد)

استقبل سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي في مقر الهيئة الرئيس، وفداً رفيع المستوى من شركة «فويث» الألمانية والمتخصصة بمجموعة واسعة من الأنظمة والمنتجات والخدمات التي تخدم خمسة أسواق مهمة تشمل الطاقة والنفط والغاز والمواد الخام والنقل والآليات في جميع أنحاء العالم، ترأسه الدكتور ليوبولد هنينجر، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة «فويث هايدرو»، وضم كلاً من ورد لوفن، نائب الرئيس لمنطقة الشرق الأوسط -قسم الطاقة والنفط والغاز، وهيوبرت جيسبيرجر، مدير المبيعات، ومنصور يحيى، مدير خدمات المبيعات- قسم الطاقة والنفط والغاز.

وهدفت الزيارة إلى تعزيز التعاون بين الجهتين في قطاعي الطاقة والمياه، وتبادل أفضل التجارب والخبرات والممارسات العالمية.

ورحب الطاير في بداية الاجتماع بالوفد الزائر، مؤكداً أهمية التعاون المثمر بين الجانبين، والذي يأتي ضمن حرص الهيئة على تبادل أفضل التجارب والخبرات العالمية مع الشركات العاملة في قطاع الطاقة والمياه، حيث تعمل الهيئة للارتقاء بخدماتها إلى مستويات متقدمة، لتشكل نموذجاً متميزاً على الصعد كافة، وتوفير جميع خدمات الكهرباء والمياه، وفق أعلى معايير التوافرية والاعتمادية والكفاءة بما يحقق سعادة المتعاملين وكافة المعنيين.

واستعرض أهم المشاريع التطويرية والمبادرات الاستراتيجية التي تنفذها الهيئة في إطار تحقيق أهداف استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 .