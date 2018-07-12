«كهرباء دبي» تتعاون مع «فويث» الألمانية

دبي (الاتحاد)
استقبل سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي في مقر الهيئة الرئيس، وفداً رفيع المستوى من شركة «فويث» الألمانية والمتخصصة بمجموعة واسعة من الأنظمة والمنتجات والخدمات التي تخدم خمسة أسواق مهمة تشمل الطاقة والنفط والغاز والمواد الخام والنقل والآليات في جميع أنحاء العالم، ترأسه الدكتور ليوبولد هنينجر، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة «فويث هايدرو»، وضم كلاً من ورد لوفن، نائب الرئيس لمنطقة الشرق الأوسط -قسم الطاقة والنفط والغاز، وهيوبرت جيسبيرجر، مدير المبيعات، ومنصور يحيى، مدير خدمات المبيعات- قسم الطاقة والنفط والغاز.
وهدفت الزيارة إلى تعزيز التعاون بين الجهتين في قطاعي الطاقة والمياه، وتبادل أفضل التجارب والخبرات والممارسات العالمية.
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واستعرض أهم المشاريع التطويرية والمبادرات الاستراتيجية التي تنفذها الهيئة في إطار تحقيق أهداف استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 .