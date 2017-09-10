الأسهم المحلية تتماسك والمؤشرات المالية تغلق «خضراء»

حاتم فاروق (أبوظبي)

تماسكت الأسهم المحلية خلال جلسة تعاملات بداية الأسبوع أمام عمليات جني أرباح على عدد من الأسهم القيادية والنشطة المدرجة في سوقي أبوظبي ودبي الماليين، فيما ساهمت سيولة جديدة طالت عدداً من الأسهم العقارية بالتزامن مع إعلان شركات التطوير العقاري المدرجة ، إطلاق مشاريع جديدة خلال معرض سيتي سكيب دبي.

وتراجع مستوى سيولة الأسواق خلال تعاملات أمس، بالمقارنة بمستوى السيولة السائدة في جلسات الأسبوع الماضي، لتصل مع نهاية الجلسة إلى 348 مليون درهم، بعدما تعامل المستثمرون على أكثر من 298 مليون سهم، من خلال تنفيذ 3657 صفقة.

وأنهى مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية جلسة بداية الأسبوع على ارتفاع بلغت نسبته 0.21% ليغلق على مستوى 4463 نقطة، بعدما تعامل المستثمرون على أكثر من 104 مليون سهم، بقيمة بلغت 124 مليون درهم، من خلال تنفيذ 1296 صفقة، حيث تم التعامل على أسهم 29 شركة مدرجة، ارتفع منها 6 أسهم، فيما تراجعت أسعار 15 سهماً، وظلت أسعار 9 أسهم على ثبات عند الإغلاق السابق.

ونجح مؤشر دبي المالي، في تغيير مساره السلبي ليغلق مع نهاية جلسة تعاملات أمس بالمنطقة الخضراء على ارتفاع طفيف بلغت نسبته 0.09%عند مستوى 3647 نقطة محافظاً على مستواه السابق، بعدما تعامل المستثمرون على أكثر من 189 مليون سهم، بقيمة 223 مليون درهم، من خلال تنفيذ 2361 صفقة، حيث تم التعامل على أسهم 33 شركة مدرجة، ارتفع منها 19 سهماً، فيما تراجعت أسعار 13 سهماً، وظل سهم واحد على ثبات عند الإغلاق السابق.