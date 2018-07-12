النقد العربي: %86 جودة بيئة الأعمال في الإمارات

بسام عبد السميع (أبوظبي)

ارتفعت جودة بيئة الأعمال في الإمارات إلى 86% خلال 2017، كما ارتفعت سهولة ومرونة البيئة التشريعية التي تتناسب وطبيعة العمل التجاري مع 45 منطقة حرة بالدولة بنهاية العام الماضي، بحسب صندوق النقد العربي.

وقالت أحدث دراسة أصدرها الصندوق تحت عنوان، «تبنى المعايير الدولية للتقارير المالية في الدول العربية:«توجهت أغلب دول مجلس التعاون إلى تبني المعايير العالمية كخيار استراتيجي في كافة المجالات، ومنها مجال المحاسبة والتدقيق».

وأضافت الدراسة، أن القانون رقم 2 لسنة 2015 المتعلق بالشركات التجارية في الإمارات فرض صراحة استخدام المعايير الدولية للتقارير المالية في الإمارات عدا الشركات الموجودة بالمناطق الحرة إذ لكل منطقة حرة نظامها الخاص.

وألقت الدراسة، الضوء على أهم الأسباب التي تحول دون توافق بعض الدول العربية مع المعايير الدولية للتقارير المالية، مشيرة إلى أن المحاسبة تلعب دوراً مهماً في احتساب الضريبة على الشركات، حيث إن تغيير القواعد والمبادئ المحاسبية يؤثر على إدارة مداخيل الدولة.