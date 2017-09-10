«أدنوك للتوزيع» تحدد أسعار أسطوانات الغاز لشهر سبتمبر

أبوظبي (الاتحاد)

حددت «أدنوك للتوزيع» الأسعار غير المدعومة لإعادة تعبئة أسطوانات الغاز البترولي المسال لشهر سبتمبر 2017، لسعة 25 رطلاً عند 55 درهماً، وسعر إعادة تعبئة الأسطوانة سعة 50 رطلاً عند 110 دراهم. وقال المهندس سعيد مبارك الراشدي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة أدنوك للتوزيع: «تتم شهرياً مراجعة أسعارنا التنافسية لإعادة تعبئة أسطوانات الغاز البترولي المسال غير المدعومة، وذلك بما يتماشى مع تغيرات الأسعار العالمية له. وانطلاقاً من حرصنا على مصالح عملائنا التي هي على قائمة رأس أولوياتنا، نواصل ترسيخ سمعتنا القائمة على توفير خدمة متميزة تتمحور حول احتياجات العملاء، بالتزامن مع تلبية متطلبات الدولة من الطاقة والمساهمة في تعزيز النمو المستمر الذي تشهده».

وتوفر «أدنوك للتوزيع» الغاز المسال بالسعر المدعوم للمستحقين بسعر 20 درهماً للأسطوانة سعة 25 رطلاً و30 درهماً للأسطوانة سعة 50 رطلاً في أبوظبي والمناطق الشمالية من خلال بطاقة رحال إ - غاز التي تصدرها الشركة.