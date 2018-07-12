أسعار الذهب ترتفع وسط مخاوف الحرب التجارية والدولار يستقر

لندن (رويترز)

ارتفعت أسعار الذهب أمس الخميس، بعد انخفاضها لجلستين، وسط مخاوف من الحرب التجارية المحتدمة بين الولايات المتحدة والصين.

وفي الساعة 0650 بتوقيت جرينتش كان السعر الفوري للذهب مرتفعاً 0.2 بالمئة عند 1244 دولاراً للأوقية (الأونصة). وفي الجلسة السابقة انخفض السعر واحداً بالمئة ليسجل أدنى مستوياته في أسبوع عند 1240.89 دولار.

واستقرت عقود الذهب الأميركية الآجلة دون تغير يذكر عند 1244 دولاراً للأوقية.

واستقر الدولار قرب أعلى مستوياته في تسعة أيام أمس الخميس، مدعوماً بالقلق من تسارع ضغوط التضخم الأميركي، لكن المخاوف من تصاعد النزاعات التجارية حدت من المكاسب.

وفي ظل التوقعات بانحسار الأثر التحفيزي للتخفيضات الضريبية الأميركية العام القادم، والمخاوف من أن تغذي تصريحات الحرب التجارية عمليات بيع في أسواق الأسهم العالمية، فإن بعض المحللين يوصون بتوخي الحذر إزاء شراء الدولار عند هذه المستويات.