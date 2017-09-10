«أسبوع الصين للتجارة» ينطلق في أبوظبي نهاية الشهر الجاري

أبوظبي (الاتحاد)

تنظم مجموعة (إم آي إي) الصينية للفعاليات والمؤتمرات الدورة الخامسة لمعرض أسبوع الصين للتجارة 2017، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض خلال الفترة من 25 إلى 27 سبتمبر الجاري، بمشاركة 300 شركة صينية تعرض نحو 1000 من المنتجات الصينية ذات التقنية العالية والصناعة المبتكرة.

وتشارك في معرض أسبوع الصين للتجارة 2017 شركات ومصانع صينية متخصصة بالمعدات الثقيلة والخفيفة، إلى جانب معدات الطاقة، وآلات الطباعة والتغليف والقوالب البلاستيكية، ومنتجات الإضاءة، ومعدات ومواد البناء، ومنتجات الفنون والحرف اليدوية الصينية، والآلات الصناعية والأجهزة الإلكترونية المنزلية، وأجهزة التقنية العالية والتجهيزات الإلكترونية الذكية، وإكسسوارات الأزياء، ومنتجات الأقمشة والأنسجة، بالإضافة إلى شركات المواد الغذائية والمشروبات والمنتجات الضرورية في الحياة اليومية.

ويضم معرض أسبوع الصين للتجارة في دورته الخامسة للمرة الأولى منذ إطلاقه &rsquoالمعرض العالمي للإلكترونيات الاستهلاكية في المنطقة العربية&lsquo (ICEEA)، ليقدم أحدث منتجات التكنولوجيا من الصين إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال ديفيد وانغ، مدير إدارة مجموعة &rsquoإم آي إي&lsquo، الجهة المسؤولة عن تنظيم هذا المعرض السنوي: تعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة مرتكزاً أساسياً للتجارة في الصين، فقد غدت منصة إقليمية لتمركز أكثر من 4200 شركة مصنّعة صينية، ومن خلال شراكة الصين مع الإماراتة أضحى من السهل على الشركات في دول الخليج العربي بناء العلاقات التجارية مع جميع الشركات والمؤسسات الصينية إلى جانب إزالة العقبات أمام المستثمرين من الجانبين».

ويشكل معرض أسبوع الصين للتجارة الذي يستقطب أكثر من 4500 زائر خلال أيامه الثلاثة فرصة للمؤسسات والشركات المحلية للالتقاء بأهم المصنّعين الصينيين الذين يعرضون منتجات ذات تقنية عالية وبأسعار منافسة.