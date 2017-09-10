الإمارات تدعو الصين للانضمام إلى «هيئات اعتماد الحلال»

دبي (الاتحاد)

وجهت الإمارات دعوة رسمية إلى جمهورية الصين الشعبية، للانضمام إلى المنتدى الدولي لهيئات اعتماد الحلال، إضافة إلى عرض للاستفادة من التجربة الإماراتية في منظومة الحلال، وفي تطوير قطاع الاقتصاد الإسلامي.

وأكد عبد الله عبد القادر المعيني، مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس«مواصفات»، أن المنظومة الإماراتية للأغذية الحلال تم ترويجها في رحلة الصين الأخيرة التي انتهت الأسبوع الماضي.

وشرح أن ترويج المنظومة الإماراتية جاء من حيث الانعكاسات الإيجابية على قطاع التجارة والصناعة، وتم التطرق إلى التعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين الشعبية، الذي شهد تطوراً لافتاً.

وأشار إلى أن هذا التعاون يعد بمثابة فرصة مثالية على نحو يعزز ويطور العلاقات الاقتصادية بين البلدين، خصوصاً في مجالات مثل التجارة والصناعة والاستثمار، فضلاً عن التنسيق والتعاون الفني في ما يتعلق بالاعتماد والمواصفات والمقاييس، لاسيما في ظل الرغبة المشتركة للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية، وفتح آفاق أوسع أمام تطوير الاستثمارات بالصورة التي تخدم أهداف التنمية في البلدين.

وأوضح أن «صناعة الحلال تمثل أحد أهم محاور تنويع الاستثمارات، لاسيما وأن الأسواق العالمية لتجارة المنتجات الحلال تشهد نموا كبيرا مدفوعا بزيادة اهتمام المستهلكين بجودة هذه المنتجات التي بلغ حجمها نحو 2.3 تريليون دولار قبل نحو عامين، في حين تعيش منظومة صناعة الحلال نجاحات عالمية متتالية، وهو قطاع له بعد جوهري في تحقيق التنمية المستدامة للدول، ونحن في الإمارات حققنا بالفعل نجاحات متتالية فيه».