8.5 مليار درهم مكاسب الأسهم الإماراتية في 5 جلسات

أبوظبي (وام)

أسفرت حصيلة التعاملات في أسواق المال الإماراتية خلال الجلسات الخمس الماضية عن زيادة في مكاسب القيمة السوقية لأسهم الشركات المتداولة بمقدار 8.5 مليار درهم، وذلك رغم حالة الهدوء التي سيطرت على حركة التداولات في جلسة اليوم الأخير من الأسبوع.

وجاء التحسن الذي شهدته القيمة السوقية لأسهم الشركات المتداولة بدعم من قطاعي العقار والبنوك، إلى جانب ارتفاع شهية التداول على أسهم قطاع الاتصالات، وهي القطاعات التي تعد في مجملها الداعم الرئيس للمؤشرات العامة في سوقي أبوظبي ودبي الماليين.

ويظهر التحليل الأسبوعي لحركة مؤشرات الأسواق ارتفاع المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 1.8 في المائة خلال الأسبوع بالغا مستوى 4687 نقطة مقارنة مع 4603 نقاط في الأسبوع السابق.

وفي سوق دبي المالي، كان المؤشر العام قرب مستواه المسجل في الأسبوع الماضي تقريبا عند 2882 نقطة.

وبلغت قيمة الصفقات المبرمة في سوقي أبوظبي ودبي الماليين نحو 1.5 مليار درهم فيما وصل عدد الأسهم المتداولة إلى 1.13 مليار سهم نفذت من خلال 16359 صفقة.

وكانت القيمة الأكبر من السيولة سجلت في سوق دبي المالي، حيث بلغت قيمة الصفقات أكثر من مليار درهم، وعدد الأسهم مليار سهم نفذت من خلال أكثر من 13 ألف صفقة.

ومن المتوقع تواصل التحسن في الأسعار خلال الأسبوع المقبل في ظل انتظار قيام العديد من الشركات القيادية بالإفصاح عن بياناتها المالية عن النصف الأول من العام الجاري.