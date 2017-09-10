«الاتحـادية للرقـابة النوويـة» تستعـرض التراخيص والضمانات في محطة براكة

أبوظبي (الاتحاد)

استعرض مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية خلال اجتماعه مؤخراً إنجازات الهيئة فيما يتعلق بالأمان النووي والأمن النووي والضمانات، وأطلع الأعضاء على آخر المستجدات الخاصة بطلبات تراخيص التشغيل للوحدتين الأولى والثانية لمحطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة فضلاً عن عمليات التفتيش لضمان الالتزام بمتطلبات الأمان والأمن والضمانات التي تتطلبها الهيئة. ويعد مشروع محطة براكة للطاقة النووية أولوية لمجلس إدارة الهيئة لضمان التزامه كافة المتطلبات الرقابية.

كما ناقش المجلس، خلال الاجتماع الذي ترأسه معالي عبد الله ناصر السويدي، رئيس مجلس الإدارة، مسائل متعلقة بالتعاون الدولي واستعرض أوجه التعاون مع المفوضية الدولية للوقاية من الإشعاع وهي منظمة دولية غير حكومية تعمل على توفير توصيات وإرشادات خاصة بالحماية من الإشعاع. وسيتعلق التعاون بين الهيئة والمفوضية القيام بتنفيذ عدة أنشطة مختلفة مثل تنظيم مؤتمرات علمية، والمشاركة في أسبوع الوقاية من الإشعاع فضلاً عن دعم مجالات الأبحاث والدراسات. إضافة إلى ذلك، استعرض المجلس حزمة من الاتفاقيات الدولية مع عدة دول بهدف تعزيز دول الهيئة كجهة رقابية رائدة في دولة الإمارات في القطاع النووي. ومن المزمع توقيع الاتفاقيات لاحقاً هذا العام بغية تبادل المعرفة والمعلومات حول الاستخدام السلمي للطاقة النووية وأيضاً فيما يتعلق بالمعلومات التي تتعلق بنواحي الأمان النووي والرقابة النووية.

وتعمل الهيئة الاتحادية للرقابة النووية على التعاون مع عدد من المنظمات الدولية والدول باستخدام أفضل الممارسات العالمية من أجل القيام بتنفيذ مهامها المنصوص عليها في القانون النووي لدولة الإمارات. ومن ناحية أخرى ناقش أعضاء المجلس التقرير الصادر مؤخراً عن مكتب رئاسة مجلس الوزراء حول السعادة والإيجابية.

ويتناول التقرير مختلف جوانب السعادة والإيجابية والتي تقيس سعادة الموظفين، والإيجابية في مكان العمل، والمساواة بين الجنسين ومشاركة الموظفين.

وتدعم الهيئة الجهود الرامية إلى إسعاد الموظفين من خلال تمكينهم في العمل، وضمان تحقيق حياة متوازنة للموظفين.