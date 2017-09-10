13 محركاً رئيساً لسوق الرهن العقاري في دبي

يوسف العربي (دبي)

بلغ إجمالي قيمة رهونات عقارات دبي منذ التعافي من الأزمة العالمية العام 2011 وحتى نهاية النصف الأول من العام الحالي 366.6 مليار درهم (لا تشمل رهن البيع المؤجل ورهن حق المنفعة)، وفق دراسة حديثة لشركة عقارات دبي (aqaratdubai.ae) المتخصصة في الاستشارات العقارية والتي توقعت ارتفاع قيمة الرهونات العقارية في دبي من 30.6 نهاية النصف الأول إلى أكثر من 63 مليار درهم نهاية العام.

وأكدت الدراسة التي أصدرتها الشركة بعنوان (محركات الرهن العقاري في سوق عقارات إمارة دبي) وحصلت الاتحاد على نسخة منها ،على وجود أكثر من 13 محركا فاعلا في تزايد نشاط سوق الرهن العقاري في سوق عقارات الإمارة .

وقالت إن تلك المحركات تلعب بشكل مباشر وغير مباشر دورا مهما في تنامي سوق الرهن وهي الاستقرار المالي في الدولة، والتنويع الاقتصادي، والإنفاق الحكومي وخطة دبي 2021، والنمو السكاني، والمناخ الاستثماري، وإكسبو 2020، والتشريعات والقوانين، وتوجهات صناعة التطوير العقارية، والملاءة المالية للشركات والأفراد، وتوجهات المستهلكين أفرادا وشركات، وتطور سياسة الإقراض، وتبني التقنيات الحديثة.

وأكد دينيس خاجيموراتوف الشريك المؤسس لشركة (عقارات دبي aqaratdubai.ae) لـ «الاتحاد» أن تلك المحركات وراء بلوغ إجمالي الرهونات العقارية في دبي أكثر من 366.6 مليار درهم ما بين 2011 وحتى نهاية النصف الأول من سنة 2017 الحالية وهي الفترة المتعارف عليها من بدء التعافي من الآثار الجانبية للأزمة المالية العالمية التي تسببت بها سوق الرهن العقاري في الولايات المتحدة عام 2008 إلى فترتنا الراهنة.