بيع أعمال «أبوظبي الأول» في الأردن إلى «سوسيته»

مصطفى عبد العظيم (دبي)

وقع بنك أبوظبي الأول، أمس، اتفاقية مع بنك سوسيته جنرال-الأردن لبيع أعماله المصرفية في الأردن، المندرجة تحت اسم بنك أبوظبي الوطني، حيث تشمل الصفقة أيضاً نقل عقود الموظفين وعقود الموردين المتعلقة بالأعمال المستحوذة.

وتأتي عملية البيع هذه عقب مراجعة استراتيجية شاملة لعمليات مجموعة بنك أبوظبي الأول، ونتيجة لعملية تقييم دقيقة لعروض الشراء لاختيار العرض الأمثل لكل من الموظفين والعملاء. وقد تمت الموافقة على عملية البيع من قبل البنك المركزي الأردني، حيث تم تسلم الموافقة في تاريخ 10 يوليو 2018.

من جهة أخرى، منحت وكالة موديز للتصنيف الائتماني بنك أبوظبي الأول في الولايات المتحدة الأميركية ومكتبه الفرعي في واشنطن، تصنيف Aa3/‏‏‏P-1 لإصداراته بالعملة المحلية والأجنبية، مع نظرة مستقبلية مستقرة طويلة المدى.