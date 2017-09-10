مشاريع بـ 11 مليار دولار في جناح البحرين

دبي (الاتحاد)

يشارك مجلس التنمية الاقتصادية في جناح البحرين في معرض ومؤتمر سيتي سكيب جلوبال والذي سيضم مشاريع عقارية متعددة الاستخدامات بقيمة تصل إلى أكثر من 11 مليار دولار من قبل خمسة من المطورين المشاركين في المملكة، وهم خليج البحرين وهو مشروع بواجهات بحرية تقدر قيمته ب 2,5 مليار دولار، وديار المحرق وهي مدينة عصرية متكاملة تضم مدينة التنين الصينية، ودرة البحرين كمدينة ساحلية مميزة، وكانال فيو كمشروع سكني راق يطل على قناة مائية في جزيرة دلمونيا، ومشروع بحرين مارينا يطل على واجهة بحرية عصرية في قلب المنامة.

وإلى جانب هذه المشاريع، فقد شهدت البحرين في السنوات الأخيرة زيادة في عدد مشاريع الإسكان، سواء الاجتماعية أو الخاصة، وتشهد المملكة حالياً أكثر من 17 مشروعاً سكنياً تشمل بعض المشاريع الخاصة.

ومن ضمن المشاريع التجارية مجمع الافنيوز الذي تبلغ مساحته 83700 متر مربع والمزمع افتتاحه في وقت لاحق هذا العام، بالإضافة إلى مشاريع تجارية أخرى تشمل مرسى البحرين ومناطق التطوير المتعددة الاستخدامات مثل خليج البحرين، ووتر جاردن سيتي.