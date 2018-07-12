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خطة طويلة الأمد من أجل استقرار السوق

المزروعي: «أوبك» لا تريد تقلبات في أسعار النفط
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تاريخ النشر: الجمعة 13 يوليو 2018

كالجاري (رويترز)

قال معالي سهيل المزروعي وزير الطاقة والصناعة، رئيس منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أمس، إن تقلب سوق الخام أمر غير مرغوب، وإن المنظمة تفضل مناخاً أكثر استقراراً للأسعار.

وجاءت تصريحات المزروعي بعدما تكبدت أسعار النفط أكبر خسائرها اليومية في عامين. وأضاف رئيس أوبك أن المنظمة وبعض كبار المنتجين خارجها يعكفون على خطة طويلة الأمد لبناء طاقة إنتاجية فائضة تحمي السوق من أي تعطل غير متوقع للإمدادات.

وحين أعادت ليبيا فتح موانئ رئيسة لتصدير النفط الأربعاء، هبطت أسعار الخام العالمية بشدة، حيث هوت العقود الآجلة لخام القياس العالمي، برنت 6.92 بالمئة، مسجلة أكبر هبوط يومي في عامين.

وقال المزروعي متحدثاً لرويترز على هامش مناسبة لمجلس الأعمال الكندي الإماراتي في كالجاري «التقلب ليس جيداً، ولا نود رؤية الكثير من التقلبات في الأسعار». وكانت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية في طرابلس أعلنت يوم الأربعاء إعادة فتح أربعة مرافئ تصدير بعد مواجهة تسببت في وقف معظم إنتاج البلد العضو في أوبك.

وقالت المؤسسة يوم الاثنين، إن إنتاج النفط الليبي انخفض إلى 527 ألف برميل يومياً عقب إغلاق الموانئ في أواخر يونيو، من 1.28 مليون برميل يومياً في فبراير. ... المزيد
     
 

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