8.8 تريليون درهم تكلفة المشاريع الإنشائية في دول «التعاون»

دبي (الاتحاد)

بلغت قيمة 21893 مشروعاً إنشائيا في دول مجلس التعاون الخليجي 2.4 تريليون دولار (8.8 تريليون درهم) في بداية سبتمبر 2017 حسب بيان شبكة بي إن سي، أكبر مزود لخدمات أبحاث وأخبار المشروعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتعد قيمة هذه المشروعات أعلى من إجمالي الناتج المحلي لـ 205 دول وأقل من أعلى 6 اقتصادات في العالم

ومن بين هذه المشروعات، بلغ إجمالي قيمة مشاريع الإنشاء في المناطق الحضرية 1.18 تريليون دولار (4.34 تريليون درهم) في سبتمبر 2017. وتمثل عقود الإنشاء في المناطق الحضرية 80% من العقود الممنوحة في جميع القطاعات في دول مجلس التعاون الخليجي، أما بالنسبة للدولار فهي تمثل 49% من إجمالي العقود الممنوحة.

وقال أفين جدواني، الرئيس التنفيذي لشركة «بي إن سي»

«إن استمرار هذه المشروعات التي تبلغ قيمتها 8.8 تريليون درهم يعني الحفاظ على العديد من الشركات خاصة المقاولين من الباطن والموردين الحاليين وعلى ملايين فرص العمل في المنطقة. فاستمرار هذه المشروعات حسب المخطط له لن تنقذ المنطقة من الركود المحتمل وفقدان الوظائف فحسب بل ستضمن أيضاً نموا اقتصاديا أقوى في المنطقة».