«نخيل» تطلق 6 مشاريع بـ 4 مليارات درهم

دبي (الاتحاد)

تستعد شركة نخيل للتطوير العقاري في دبي لإطلاق 6 مشاريع عقارية تبلغ قيمتها الإجمالية أكثر من نحو أربعة مليارات درهم، خلال مشاركتها في معرض «سيتي سكيب جلوبال 2017» الذي ينطلق اليوم.

وتتضمن حزمة المشاريع العقارية مشروعاً سكنياً ضخماً في جزيرة النخلة،إضافة إلى مركز تجاري، ومجمع صحي في «ديسكفري جاردنز»، ومشروع آخر في جميرا بارك وفندق جديد في «جميرا فيلج سيركل» وستة مراس بسعة 614 قارباً في جزر ديرة.

وتتضمن قائمة المشاريع المرتقبة برج «بالم بيتش ريزيدنس» بارتفاع 180 متراً ومشروع «جنان هايتس» الذي يضم 2500 مسكن والمكون من تسعة أبراج في «ديسكفري جاردينز»، ومشروع «ديسكفري جاردينز مول» الذي يضم مساحات للتجزئة والضيافة والمرافق الترفيهية.

وتضم المشروعات «جميرا بارك فيلا» الذي يحتوي 174 وحدة عقارية فاخرة من أربع غرف، ومشروع «جميرا بارك ليجر» الذي يضم «مسبحاً أولمبياً» وصالة للألعاب الرياضية، وفندق «جميرا فيليج سيركل» بطاقة 250 غرفة، فضلاً عن استثمارات بقيمة 165 مليون درهم لمشروع إقامة 6 مراس لليخوت والمراكب في جزر نخلة ديرة.