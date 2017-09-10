«عزيزي للتطوير» تستثمر 3 مليارات درهم في المرحلة الثانية من «الواجهة المائية»

دبي (الاتحاد)

تكشف «عزيزي للتطوير» المرحلة الثانية من مشروع الواجهة المالية «عزيزي ريفيرا» الذي تقدر قيمته بأكثر من 12 مليار درهم خلال معرض سيتي سكيب هذا العام، إلى جانب تقديم عرض استثنائي يضمن عائداً يصل إلى 8% من صافي الإيجار للمشترين خلال 3 سنوات. وبعد النجاح الكبير الذي شهده إطلاق المرحلة الأولى من المشروع في وقت سابق هذا العام، قرر المطور العقاري الرائد ، إطلاق المبيعات للمرحلة الثانية من المشروع التي تقدر قيمتها بنحو 3 مليارات درهم.

وتتألف المرحلة الثانية من 17 بناية تحوي أكثر من 4.000 وحدة في منطقة «ميدان وان» إحدى أكثر الأحياء الأكثر شهرة في دبي، سيتم طرحها في السوق خلال 2018. ويمثل المشروع، الذي استلهم عناصر الجمال والفن وأسلوب الحياة الراقي من واجهة الريفيرا الفرنسية، أكبر الفرص الواعدة ضمن مشروعات «عزيزي» القائمة حتى اليوم. ويشتمل «عزيزي ريفيرا» على 69 بناية سكنية متوسطة الارتفاع، تضم 13 ألف وحدة بمساحة تتراوح ما بين استديو وغرفة واحدة وغرفتين، إلى جانب حي ضخم متكامل لمتاجر التجزئة، وفندقين من فئتي الأربع و5 نجوم.

وقال فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لعزيزي للتطوير «نحن متشوقون للكشف عن المرحلة الثانية من مشروع عزيزي ريفيرا في سيتي سكيب أحد أبرز معارض العقارات على مستوى المنطقة واستعراض محفظتنا المتنامية من العقارات أمام المستثمرين والمشترين. ونحن نشهد حالياً طلباً متزايداً على العقارات السكنية الفاخرة من الفئة العليا في المواقع المميزة في إمارة دبي، وتلتزم عزيزي للتطوير مواكبة الطلب في السوق المحلي عبر تطويرها وتسليمها مشروعات مجتمعات سكنية متفردة، وتوفير خطط دفع مرنة للمشترين والمستثمرين المباشرين».

وإضافة إلى مشروع «عزيزي ريفيرا»، سيستعرض المطور العقاري الرائد عدداً من المشاريع الأخرى خلال معرض سيتي سكيب، تشمل فارهاد عزيزي ريزيدنس في مدينة دبي الصحية وعزيزي مينا للشقق الجاهزة في نخلة جميرا والمشاريع السكنية قيد التطوير في منطقة الفرجان. وتقدر القيمة الإجمالية للاستثمارات في المشاريع الثلاثة التي سيتم عرضها في معرض سيتي سكيب نحو 20 مليار درهم إماراتي.

وسيطلق المطور العقاري كذلك خلال العام الجاري عقاراً سكنياً أيقونياً على جزيرة النخلة تحت اسم «عزيزي رويال باي»، يشتمل على 90 شقة مفروشة ذات تصميم راق، تنقسم إلى 58 شقة بغرفة نوم واحدة، و30 شقة بغرفتي نوم، وشقتين بنتهاوس بثلاث غرف نوم.

وأضاف عزيزي «تحفز استضافة إمارة دبي لمعرض إكسبو 2020 المطورين العقاريين على طرح مشروعات مجتمعات فريدفي المناطق الناشئة بامتداد دبي، ونشعر بالحماس بشأن الفرص المتاحة لتوسيع وتنويع محفظتنا العقارية في مناطق جديدة في الإمارة، ونتوقع استجابة كبيرة لكافة مشاريعنا خاصة على مشروع الواجهة البحرية الأكثر شهرة عزيزي ريفيرا، مستفيدين من البيئة الصديقة للمستثمرين، والمنظومة التشريعية المتطورة في دبي».