«أبـوظبي للعقـارات» تفوز بجائزة دولية

أبوظبي (الاتحاد)

فازت شركة أبوظبي التجاري للعقارات، التابعة والمملوكة بالكامل لبنك أبوظبي التجاري بجائزة «أفضل فريق لإدارة العقارات في دولة الإمارات العربية المتحدة لعام 2017» للعام الثاني على التوالي من جوائز كابيتال فاينانس انترناشونال.

وقال محمد بن بريك، المدير العام لشركة أبوظبي التجاري للعقارات: «نحن فخورون بحصولنا على هذه الجائزة الدولية المرموقة التي جاءت تأكيداً على مدى حرص والتزام شركة أبوظبي التجاري للعقارات بتطوير جودة الخدمات التي نقدمها وهو ما يمثل الركيزة الأساسية لإستراتيجيتنا بصفة عامة حيث ترتكز جهودنا على تحقيق أقصى درجات الامتياز في كل ما نقوم به من أعمال وما نقدمه من خدمات من خلال التدريب المستمر لموظفينا والسعي لتحسين وتطوير الأنظمة الإلكترونية ».

وأضاف: «تأتي هذه الجائزة المرموقة التي نفتخر بها تقديراً لجهود فريق موظفي شركة أبوظبي التجاري للعقارات ولما يتمتعون به من خبرات طويلة ومعرفة متعمقة بأسواق العقارات وشهادات متخصصة في جميع المجالات العقارية بما يضمن تقديم أفضل مستويات خدمة العملاء من خلال توفير باقة متكاملة من الحلول العقارية تحت سقف واحد».