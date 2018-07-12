نجوم كرواتيا: الإنجليز احتفلوا بالنهائي قبل المباراة !

أنور إبراهيم (القاهرة)

أجمع لاعبو منتخب كرواتيا على أنهم كانوا أفضل من منتخب إنجلترا في مباراة نصف نهائي كأس العالم التي حسموها 2 - 1، وأنهم استحقوا عن جدارة التأهل للمباراة النهائية لمواجهة الديوك الفرنسية بعد غدٍ، من واقع مسيرتهم المشرفة في هذه البطولة من أول مباراة لعبوها فيها، مشيرين إلى أن مباراة النهائي تمثل أكبر تحدٍ لرفع الكأس.

وقد وجه لوكا مودريتش، نجم ريال مدريد الإسباني وقائد منتخب كرواتيا، اللوم الشديد إلى الصحافة الإنجليزية التي قللت من شأن منتخب بلاده قبل المباراة، ولكنه اعترف في الوقت نفسه بأن هذا الموقف غير الرياضي كان بمثابة الحافز والدافع القوي له ولزملائه لتخطي عقبة إنجلترا.

وأضاف مودريتش والذي أصبح أحد المرشحين بقوة لنيل جائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم: كنا نقرأ ما تكتبه الصحف الإنجليزية التي اتهمتنا بأننا مرهقون ولن نقاوم كثيراً سيل الهجمات الإنجليزية، بينما كنا نحن نضمر في نفوسنا مفاجأة لهم، وسعينا بكل قوة لإنهاء المباراة في وقتها الأصلي قبل مدها إلى شوطين إضافيين، وكان لنا ما أردنا خلالهما. وتابع: نجحنا في الشوط الثاني في تحويل الدفة لمصلحتنا وسيطرنا فنياً وبدنياً على مجريات اللعب، واستمرت الحال كذلك في شوطها الثالث إلى أن جاء هدف الخلاص. ورداً على سؤال بشأن ما إذا كانت هذه المباراة هي الأفضل في مشواره الكروي، قال مودريتش: الأفضل لم يأت بعد، فلنقل إنها واحدة من أفضل المباريات، وسيكون هناك أفضل لو نجحنا في الفوز بكأس البطولة، حلم أتمنى أن يتحقق. من جانبه، قال ماريو ماندزوكيتش لاعب يوفينتوس تورينو الإيطالي وصاحب هدف الفوز على منتخب «الأسود الثلاثة»: لن أنسى هذا اليوم ما حييت، إنه شيء لا يصدق ولكننا أثبتنا جدارتنا بلعب المباراة النهائية. وأضاف: مازال هناك البعض بيننا لم يستوعبوا بعد حجم الإنجاز الذي حققناه، ما حدث ليس معجزة، وإنما معناه أننا أكملنا شيئاً ما كان يمكن أن ينجزه سوى اللاعبين العظام.

وتابع بانفعال واضح: لقد لعبنا بقلوبنا، وكنا ننظر إلى وجوه الجماهير فنزداد إصراراً وتمسكاً بتجاوز إنجاز مونديال 1998 وتحقق لنا ما أردنا، ولم يعد الفوز بكأس العالم مجرد حلم، وإنما أمر وارد بقوة.