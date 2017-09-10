«دبي للعقارات» تكشف عن حزمة من المشاريع السكنية والسياحية

دبي (الاتحاد)

تكشف دبي للعقارات، خلال مشاركتها في معرض سيتي سكيب جلوبال 2017 الذي ينطلق اليوم في دبي، عن مشروعين سكنيين جديدين، إضافة إلى إطلاق البرج الأول من أربعة أبراج سيتم إنشاؤها في مراسي الخليج التجاري على قناة دبي المائية، ومرحلة جديدة من مشروع فيلانوفا، مع منازل إمارانتا، في إطار المرحلة التالية من خطتها التطويرية لدبي لاند. وسيتعرف زوار جناح دبي للعقارات رقم S1D10 في قاعة الشيخ سعيد 1، على الرؤية المبتكرة للشركة بشأن التطور المستقبلي للمدينة، حيث تسلط دبي للعقارات الضوء على مجموعتها الواسعة من الوجهات العصرية التي تطورها في إطار المخطط الرئيس لمنطقة الخليج التجاري، كما سيعرض الجناح نماذج لمرحلة القرية الثقافية الجديدة، إضافةً إلى مشروع المنازل العائمة في مراسي.

وقال عبد الله بن لاحج، الرئيس التنفيذي لمجموعة دبي للعقارات: «باعتبارها شريكاً مؤسساً، فإن دبي للعقارات ليست غريبة عن معرض سيتي سكيب، وإننا نتطلع قدماً للمشاركة في الدورة السادسة عشرة من هذا الحدث الرائد، حيث سنعرض رؤيتنا لمستقبل هذه المدينة المذهلة. ونحن فخورون بأن نكون منذ البداية جزءاً من مسيرة التحول اللافتة لدبي إلى وجهة عالمية، وسوف تشهد السنوات القادمة تطوير بعض من مشاريعنا الطموحة، مما سيمثل فصلاً جديداً في مسيرة توسع الإمارة ونموها».

ويعد إطلاق مراسي ريفيرسايد، البرج الجديد على الواجهة المائية، والمرحلة الجديدة من مشروع فيلانوفا شاهداً على التنوع الكبير لمحفظة شركة دبي للعقارات والفئات العديدة التي تخدمها. وسوف تسهم إضافة أبراج أيقونية مرتفعة إلى أفق منطقة الخليج التجاري في دعم تحول المنطقة المعروفة بجاذبيتها التجارية والسكنية لتصبح أول وجهة لأنماط الحياة الحضرية تقع على طول قناة دبي المائية. وهناك أيضاً ثلاثة مشاريع بارزة تعمل على تغيير وجه منطقة الخليج التجاري، وهي باي أفينيو وباي سكوير ومراسي الخليج التجاري.

وفي الناحية الأخرى من قناة دبي المائية بالقرب من منطقة خور دبي التاريخية، تعمل دبي للعقارات على تعزيز مشاريعها المتعددة الاستخدامات التي تتألف من دبي وورف ومنازل الخور، حيث يشهد هذا المشروع تطوراً سريعاً بصفته مركزاً جذاباً للتسوق والترفيه. وسيتم الكشف عن امتداد الوجهة خلال معرض سيتي سكيب العقاري، في حين ستتوفر الوحدات السكنية الجاهزة للبيع خلال أيام المعرض الثلاثة. وعند اكتماله، سيسهم مشروع دبي وورف في إكمال الوجهات التي تقدمها المدينة وتعزيز سمعة دبي الطيبة كمركز عالمي للأعمال والسياحة.