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البيع المباشر في المعرض يرفع العوائد الاستثمارية

الدافع الاستثماري يطغى على 30% من زوار «سيتي سكيب جلوبال»

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تاريخ النشر: الإثنين 11 سبتمبر 2017

يوسف العربي (دبي)

تسهم إتاحة عملية البيع المباشر للعقارات التي يتم تطويرها في الإمارات على أرض معرض «سيتي سكيب جلوبال 2017» الذي ينطلق اليوم في دبي، وهي التجربة التي يتم تطبيقها للمرة الأولى في دبي ، في رفع العائد على الاستثمار، حسب مطورين عقاريين مشاركين في المعرض.

وقال توم رودز، مدير معرض سيتي سكيب جلوبال لـ «الاتحاد» إنه وفق الاستطلاع الذي أجرته الشركة المنظمة للمعرض فإن 30% من الحضور للمعرض خلال العام الماضي من مشتري المنازل أو المستثمرين، فيما أكد ما نسبته 68% من الزوار نيتهم القيام بالشراء أو عقد صفقات مع الشركات خلال المعرض.

وأضاف رودز، أن تطبيق التجربة يأتي بعد النجاح الذي حققته خطوة إتاحة البيع المباشر خلال معرض سيتي أبوظبي خلال السنوات الثلاث الماضية، والتي ساهمت برفع العائد على الاستثمار لعدد كبير من المطورين، بمن فيهم الدار التي باعت حصة جيدة فيها من مشروعها الجديد، ذا بريدجز، وحققت مبيعات بقيمة 400 مليون درهم.

ولفت رودز، إلى أن سيتي سكيب يتمتع بعلاقات وطيدة مع دائرة الأراضي والأملاك حيث يوجد تركيز واضح على تطبيق قوانين جديدة في السوق، تهدف لتعزيز مناخ الاستثمار، لافتاً إلى أن جميع المشاريع التي يروج لها في المعرض حاصلة على تراخيص من ومؤسسة التنظيم العقاري «ريرا» كما يتم تقديمها إلى المؤسسة من خلال نظامها الإلكتروني.

وأشار إلى أن «ريرا» بذلت جهودا كبيرة لتحسين عملية القبول للمشاريع، حيث إن جميع الشركات بحاجة لموافقات كاملة بما فيها أرقام حسابات الضمان وأرقام حسابات العملاء قبل بدء عملية الترويج للمشروع بالإضافة إلى تطوير نظام الموافقات الإلكتروني (تراخيصي) في أكتوبر الماضي والذي أتاح للمعرض دعم عمليات الترويج للمشاريع، وإمكانية البيع في سيتي سكيب. ... المزيد
     
 

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