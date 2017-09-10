غرفة دبي تضيء على فرص الاستثمار في الهند

دبي (الاتحاد)

دعا ماجد سيف الغرير، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي رجال الأعمال في الإمارة إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية الخارجية التي تستكشفها غرفة دبي في الأسواق الخارجية، مشيراً إلى أن السوق الهندية ترتبط بعلاقات تاريخية وطيدة مع مجتمع الأعمال الإماراتي، وتشكل خياراً مثالياً للاستثمارات الإماراتية.

وأشار إلى توفر فرص مجزية في الهند وخاصةً في قطاعات الأقمشة والزراعة والصناعات الدوائية والقطاع الرقمي وحتى البنية التحتية، مشيراً إلى اهتمام الشركات الإماراتية بهذه القطاعات، ورغبتها بالاستثمار في هذه القطاعات الرئيسة.

وجاء كلامه خلال افتتاحه أمس لقاء خاصا حول الهند، نظمته غرفة تجارة وصناعة دبي بالتعاون مع قنصلية الهند في الإمارة ضمن مبادرة الغرفة «فرص استثمارية في أسواقٍ واعدة»، التي تهدف إلى تعزيز القدرات التنافسية لأعضائها من خلال تعريفهم بفرص الاستثمار المجزية في عددٍ من الأسواق المتميزة.

وأكد رئيس مجلس إدارة غرفة دبي أهمية الهند كسوق استراتيجية لتجار دبي، مؤكداً أن الزيارة الأخيرة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى الهند قد ساهمت في تعزيز الروابط الوطيدة بين البلدين، وترسيخ التعاون في مجالات اقتصادية متنوعة.

وأشاد الغرير بمساهمة الشركات الهندية العاملة في دبي بمسيرة النمو والتطور، مشيرا إلى أن عدد الشركات الهندية المسجلة في عضوية غرفة دبي والعاملة في الإمارة تخطى 37,000 شركة، في حين بلغت تجارة دبي غير النفطية مع الهند في العام الماضي نحو 26 مليار دولار، ما جعلها الشريك التجاري الثاني لدبي، مؤكداً رغبة الغرفة في تعزيز هذا التعاون التجاري وتطويرها بما يتلاءم مع متطلبات المرحلة القادمة من النمو.

ومن جهته، أشاد فيبول، قنصل عام الهند في دبي خلال كلمته بخطوة غرفة دبي لافتتاح مكتب تمثيلي لها في الهند، معتبراً أن المكتب سيشكل علامةً فارقةً لتطوير العلاقات الاقتصادية المشتركة، والارتقاء بها إلى مستويات تتلاءم مع إمكانات الجانبين، ذاكراً أن دولة الإمارات تعتبر شريكاً اقتصادياً استراتيجياً للهند.

ودعا سوبهاس ديساي، وزير الصناعات في حكومة ماهراشترا الهندية المستثمرين الإماراتيين إلى اعتبار الهند سوقاً مليئة بالفرص وخصوصاً في قطاعات الصناعات الغذائية والمياه والبنية التحتية ومنتجات الأدوية، مشيراً إلى اهتمام الهند الكبير بالتعاون الاقتصادي البناء مع الشركات العاملة في دولة الإمارات.