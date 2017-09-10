المبادرة العالمية لإعداد التقارير تطلق معاييرها الجديدة من أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

تستضيف شركة «مصدر» المبادرة العالمية لإعداد التقارير «GRI»، التي ستطلق معاييرها العالمية الجديدة من أبوظبي، خلال حفل يقام 19 سبتمبر الجاري، حسب بيان للشركة أمس. وقال محمد جميل الرمحي الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» في البيان، إن الشركة استخدمت إطار عمل المبادرة العالمية لإعداد التقارير لتوفير معيار شفاف معترف به دولياً لقياس تقدم الشركة بشكل مستمر، واصفاً الحدث بأنه استثنائي ويشجع مزيداً من الشركات على القيام بالأمر نفسه.

وتشمل المعايير الجديدة للمبادرة العالمية لإعداد التقارير أحدث ما تم التوصل إليه في إعداد تقارير الاستدامة، التي تطورت على مدار 15 عاماً. وباعتبارها المعيار العالمي الأول لإعداد تقارير الاستدامة في العالم، فإن المبادرة توفر للشركات والمنظمات غير الحكومية والهيئات الحكومية لغة مشتركة للتصريح عن المعلومات غير المالية.

وسيؤدي إطلاق المعايير الجديدة إلى دفع موجة جديدة من إصدار تقارير الاستدامة في المنطقة، ما سيؤدي إلى زيادة الشفافية لدى الشركات حول آثارهم على الاقتصاد والبيئة والمجتمع. كما صُممت المعايير لمساعدة المنظمات على اتخاذ قرارات أكثر استدامة والمساهمة في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

وقال الرئيس التنفيذي للمبادرة العالمية لإعداد التقارير تيم موهين «إن المعايير الجديدة تُمَكِن َأي منظمة من الإبلاغ عن آثار الاستدامة من خلال توفير إطار مرن يساعد الشركات على إعداد التقارير. فإن معايير المبادرة العالمية لإعداد التقارير تشكّل دورة قوية لدفع النتائج وفي نهاية المطاف تخدم أهداف التنمية المستدامة».

وسيستمع الحضور خلال حفل الإطلاق إلى ممثلي المبادرة العالمية لإعداد التقارير الذین سیتحدثون عن کیفية البدء في استخدام المعاییر لإعداد التقارير وکیفية الإبلاغ عن معلومات الاستدامة الهامة لأي من أصحاب المصلحة، وأيضاً عن الجدول الزمني المطلوب لترجمة المعايير إلى اللغة العربية.

والمبادرة العالمية لإعداد التقارير «GRI»، منظمة مستقلة ورائدة في إعداد المبادئ التوجيهية لتقارير الاستدامة الخاصة بالشركات منذ عام 1997. ويستضيف حفل الإطلاق شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، برعاية بنك الاتحاد الوطني، وتنظيم شركة سستاينابيلتي إكسيلنس «Sustainability Excellence Management Consulting».

وقال الرئيس التنفيذي لبنك الاتحاد الوطني محمد نصر عابدين «إن إعداد تقارير الاستدامة باستخدام معايير المبادرة العالمية الجديدة هو وسيلة رائعة لأي شركة لفهم وتحسين تأثيرها الاجتماعي والبيئي والاقتصادي. ونحن نتطلع إلى تبادل خبراتنا في استخدام المعايير الجديدة».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لـ«سستاينابيلتي إكسيلنس» دارين روفير «في عام 2007، تم إصدار أول تقرير للاستدامة في المنطقة باستخدام القواعد الإرشادية للمبادرة العالمية. والآن وبعد 10 سنوات هناك أكثر من 100 شركة تستخدم القواعد الإرشادية للمبادرة العالمية لإعداد التقارير. وستساهم المعايير الجديدة للمبادرة العالمية لإعداد التقارير في تسريع وتيرة نمو التقارير على مدى السنوات القادمة».