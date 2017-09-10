مطارات دبي تفوز بثلاث جوائز في مجال «المرونة والاستمرارية»

دبي (الاتحاد)

فازت مطارات دبي بثلاث جوائز على مستوى الشرق الأوسط للعام الجاري، من المعهد البريطاني لاستمرارية الأعمال والمرونة المؤسسية في لندن، وهو المعهد الوحيد من نوعه في العالم الذي يمنح هذه النوعية من الجوائز.

وأشاد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مطارات دبي بهذا الفوز، مشيرا إلى أن اختيار مطارات دبي للفوز بهذه الثقة الدولية، هو ثمرة جهود مستدامة وسياسات واستراتيجيات ملائمة، وضعناها للتعامل الكفء مع أية أحداث متوقعة وغير متوقعة، ضمن بيئة الطيران المليئة بالتحديات على مدار الساعة.

والجوائز الثلاث هي، جائزة أفضل استجابة للتعامل مع حادث في مطار، تقديرا للكفاءة العالية والاحترافية التي تتمتع بها الجهات العاملة في مطار دبي الدولي وكيفية تعاملها النموذجي مع حادثة طيران الإمارات رقم 521 في أغسطس 2016، ونجاحها في إخلاء كل المسافرين من الطائرة بسلام، ما أهل مطار دبي ليصبح نموذجا على هذا الصعيد.

وفاز بالجائزة الثانية ماجد الجوكر نائب الرئيس الأول للضمان المؤسسي والحوكمة في مطارات دبي الذي تم اختياره شخصية العام 2017 في استمرارية الأعمال والمرونة المؤسسية، تقديرا لجهوده على هذا الصعيد. أما الثالثة ففاز بها الدكتور مروان إبراهيم مدير إدارة المخاطر واستمرارية الأعمال في مطارات دبي، حيث حصل على شهادة تقدير خاصة، نظرا لإسهاماته في مجال استمرارية الأعمال في القطاع العام.

وتعتبر مطارات دبي أول مؤسسة تفوز بهذا النوع من الجوائز السنوية على مستوى الشرق الأوسط، ما يؤهلها للترشح للفوز بها على المستوى الدولي في الدورات المقبلة. كما يعتبر ماجد الجوكر أول مواطن إماراتي يحصل على هذه الجوائز، وهو يمتلك خبرة واسعة في قطاع الطيران، ويقود وحدة الضمان المؤسسي والحوكمة في مطارات دبي المعنية بوضع السياسات والاستراتيجيات ذات الصلة بقضايا الأمن والسلامة والحوكمة والأجندة الحكومية والهوية الوطنية. أما الدكتور مروان إبراهيم فيمتلك خبرة واسعة في مجال المرونة المؤسسية، وقد حصل في العام 2016 على الدكتوراه من الولايات المتحدة في إدارة المخاطر.

وهنأ سمو الشيخ أحمد بن سعيد، ماجد الجوكر والدكتور مروان إبراهيم على جهودهما إلى جانب بقية أعضاء فريق العمل، التي ساهمت في منح مطارات دبي هذه الجوائز الثلاث، مؤكدا المضي قدما في كل ما من شأنه تعزيز سمعة مطارات دبي كجهة رائدة في إدارة المطارات. من جانبهما، أعرب ماجد الجوكر والدكتور مروان إبراهيم، عن بالغ تقديرهما لسمو الشيخ أحمد بن سعيد على دعمه وتوجيهاته الدائمة لفريق العمل، وأشارا إلى أن هذا الدعم، أثمر عن الفوز بهذه الثقة الدولية.