زلاتكو يخرج من حسابات مصر

القاهرة (الاتحاد)

استقر مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري برئاسة المهندس هاني أبوريدة، على استبعاد المدرب زلاتكو داليتش المدير الفني الحالي لمنتخب كرواتيا من دائرة المرشحين لتدريب «الفراعنة»، خلفاً للأرجنتيني هيكتور كوبر الذي انتهى تعاقده، عقب المشاركة في كأس العالم بالخروج من الدور الأول، بدون نقاط، بعد خسارة المباريات الثلاث أمام أوروجواي وروسيا والسعودية. وتواجد زلاتكو المدير الفني الأسبق لنادي العين الإماراتي ضمن دائرة المرشحين لشغل منصب مدرب «الفراعنة» وخلافة هيكتور كوبر، إلى جانب الألماني جيرونت روهر المدير الفني لنيجيريا، والفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للمغرب، بالإضافة إلى البرازيلي المخضرم لويس فيليبي سكولاري.

أوضح مجدي عبد الغني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، أن قرار استبعاد زلاتكو من دائرة المرشحين لتدريب «الفراعنة»، يأتي بعد نجاحه في تحقيق إنجاز ضخم بالتأهل رفقة كرواتيا للمرة الأولى إلى المباراة النهائية لكأس العالم، بالفوز على إنجلترا 2 - 1.

أشار عبد الغني في تصريحات لـ «الاتحاد» إلى أن زلاتكو كان من بين أبرز المرشحين لشغل منصب المدير الفني، ولكن بعد تأهله إلى النهائي، وتحقيق الإنجاز التاريخي سيكون من المستحيل أن يتخلى الاتحاد الكرواتي عن خدماته في الفترة المقبلة، بعدما كان غير معروف على الإطلاق في أوروبا، في ظل عمله المستمر بالمنطقة العربية سواء في السعودية أو الإمارات، وبالتالي من الصعب أن يرحل عن تدريب كرواتيا بعد هذا الإنجاز غير المسبوق.

أوضح عبدالغني أنه حتى إذا فكر زلاتكو في إنهاء مشواره مع كرواتيا، والبحث عن تجربة أخرى، يجد عشرات العروض من أندية أوروبية عملاقة، وكذلك منتخبات عالمية لتولي تدريبها، وستكون العروض المالية المقدمة إليه ضخمة، وتتخطى بكثير الميزانية التي سبق وأن حددها الاتحاد المصري، من أجل التعاقد مع خليفة كوبر.

وسبق للاتحاد المصري، وقرر في وقت سابق أن حدد مبلغ 120 ألف دولار شهرياً للتعاقد مع المدير الفني الجديد للمنتخب، ومن الممكن أن تزيد إلى 150 ألف دولار طبقاً لاسم المدرب الذي يتعاقد معه الاتحاد، على أن تتحمل خزينة اتحاد الكرة، جزءاً من المقابل المادي، في حين تتحمل الشركة الراعية للكرة المصرية، باقي قيمة الراتب الشهري، طبقا للتعاقد المبرم بين الاتحاد والشركة وبنود الرعاية لمدة 4 سنوات مقبلة.

عبد الغني شدد على أن زلاتكو حقق إنجازاً تاريخياً سيبقى محفوراً في تاريخ كرواتيا بقيادته إلى نهائي كأس العالم للمرة الأولى في تاريخ الفريق، مشيراً إلى أن التخلي عن خدمات زلاتكو سيكون أمراً مستحيلاً بالنسبة للاتحاد الكرواتي، كما أن قيمته المالية ارتفعت بصورة ضخمة، ومن الصعب أن يتعامل معها الاتحاد المصري، وينجح في إقناعه بترك كرواتيا لتدريب مصر في الفترة المقبلة. وأضاف أن مجلس الإدارة أمامه عدة خيارات قائمة، ويدرس مجموعة من السير الذاتية، وينتظر رد الفرنسي رينارد وموقفه من الاستمرار في تدريب منتخب المغرب من عدمه، وبناءً عليه من المنتظر أن يعلن عن مديره الفني خلال الفترة المقبلة، حتى يبدأ مشواره مع الفريق بمواجهة سوازيلاند خلال سبتمبر المقبل، في إطار التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا 2019 بالكاميرون.