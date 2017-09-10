87.6 مليون مسافر عبر مطارات الدولة في 8 أشهر

رشا طبيلة (أبوظبي)

استقبلت مطارات الدولة في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري 87.6 مليون مسافر مقارنة مع 82.8 مليون مسافر في الفترة نفسها من العام الماضي، بنمو 5.7%، حسب بيانات الهيئة العامة للطيران المدني.

وأشارت البيانات، التي حصلت «الاتحاد» على نسخة منها، إلى أن الأشهر الصيفية والمتمثلة في يونيو ويوليو وأغسطس، سجلت 33 مليون مسافر عبر مطارات الدولة، مقارنة مع 31.6 مليون مسافر في الفترة نفسها من العام الماضي بنمو 4.1%، وبالتالي فإن أشهر الصيف التي عادة ما تعتبر من أكثر المواسم ازدحاماً للسفر استحوذت على حصة 37% من إجمالي المسافرين خلال 8 أشهر العام الجاري.

وسجل شهر يونيو 9 ملايين مسافر، ويوليو 11.8 مليون مسافر، وأغسطس 12 مليون مسافر، وهو الأعلى في عدد المسافرين مقارنة بأشهر الصيف الأخرى.

وقال سيف محمد السويدي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني «في ضوء حركة المرور الكثيفة التي شهدناها في دولة الإمارات خلال فصل الصيف، عملنا بلا كلل وبكفاءة مع جميع أصحاب المصلحة والشركاء لتوفير حركة سلسة وسريعة في جميع المطارات في الدولة، وزيادة الربط الجوي في واحد من أكثر المواسم ازدحاماً».

وأضاف «صادف فصل الحج ونهاية العطلة الصيفية في هذا الوقت من السنة ما أدى إلى تزايد الحركة في جميع المطارات، وكانت الهيئة على أتم الاستعداد لهذه الزيادة المتوقعة».

وخلال الثمانية أشهر الأولى من العام الجاري، استحوذ مطار دبي على النصيب الأكبر من عدد المسافرين بواقع 62.8 مليون مسافر، يليه مطار أبوظبي الدولي الذي استقبل 17 مليون مسافر، ثم مطار الشارقة الذي استقبل 6.7 مليون مسافر، ومطار آل مكتوم بواقع 633.1 ألف مسافر، ثم مطار رأس الخيمة بواقع 270 ألف حركة.

وفيما يتعلق بالحركة الجوية، أشارت بيانات الهيئة إلى أنها بلغت في 8 أشهر 597.1 ألف حركة، مقارنة مع 611.3 ألف حركة، بتراجع 2.3%، وخلال أغسطس بلغت الحركة الجوية 73235 حركة مقارنة مع 79305 حركات في أغسطس من العام الماضي.

وحول الحركة الجوية خلال أشهر الصيف، فبلغت في شهر يوليو 70419 حركة، وفي يونيو 65276، وأغسطس 73235 ليبلغ إجمالي الحركة الجوية خلال أشهر الصيف 208.9 ألف حركة.