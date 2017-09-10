33 مليار درهم استثمارات الإمارات في الذكاء الصناعي هذا العام

أبوظبي (وام)
شهد الاستثمار الإماراتي في الذكاء الصناعي نمواً بنحو 70% خلال السنوات الثلاث الماضية، ويتوقع أن تصل استثمارات الدولة في هذا المجال إلى 33 مليار درهم نهاية العام الجاري، حسب خبراء وأكاديميين.
أكد عبدالله الفن الشامسي وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لشؤون الصناعة، أن الذكاء الصناعي يبرز اليوم، باعتباره عصب بناء المستقبل، لاسيما أنه أحد دعائم «الثورة الصناعية الرابعة» التي تعتبر محركاً رئيساً لدفة النمو والتنويع الاقتصادي في القرن الحادي والعشرين. وقال إن دولة الإمارات قد أدركت أهمية الاستثمار في تقنيات الذكاء الصناعي باكراً، باعتبارها رافداً مهماً للجهود الوطنية الرامية إلى بناء اقتصاد معرفي تنافسي عالي الإنتاجية، قائم على الابتكار والبحث العلمي والتكنولوجيا الحديثة، وفقاً لمحددات «رؤية الإمارات 2021». وأشار إلى أن الإحصائيات الرسمية تفيد بوصول مساهمة البحث العلمي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 0.87%، ما يفتح آفاقاً رحبة أمام تحقيق إنجازات مهمة وإطلاق مبادرات طموحة لدفع عجلة الابتكار في تقنيات الذكاء الصناعي، التي تخدم جهود الدولة في استشراف وصنع مستقبل أفضل وأكثر أمناً واستدامة لدولة الإمارات.
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إلى ذلك، أكدت الباحثة الاقتصادية رضوى رضوان أن دولة الإمارات العربية المتحدة نجحت في احتلال مكانة مميزة عالمياً من خلال دورها الإنساني والتنموي وسياساتها السلمية، واقتصادها المنفتح على العالم واستشرافها للمستقبل في مختلف المجالات.
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من جانبها، أكدت الدكتورة راندا محمد عباس، أستاذ المهارات الدبلوماسية في أكاديمية الإمارات الدبلوماسية، أن دولة الإمارات أحرزت تقدماً ملحوظاً في حقل الذكاء الصناعي، من سيارات ذاتية القيادة وطائرات من دون طيار، وروبوتات وطباعة ثلاثية الأبعاد وغيرها الكثير.
وقالت إن الإمارات تحولت من الرقمية إلى الابتكار القائم على مزيج من التقنيات، حيث أعادت الشركات في الإمارات النظر في طريقة عملها تماشياً مع رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 ورؤية الإمارات 2021 الهادفتين إلى بناء اقتصاد متنوع ومستدام قائم على المعرفة والابتكار.