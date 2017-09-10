33 مليار درهم استثمارات الإمارات في الذكاء الصناعي هذا العام

أبوظبي (وام)

شهد الاستثمار الإماراتي في الذكاء الصناعي نمواً بنحو 70% خلال السنوات الثلاث الماضية، ويتوقع أن تصل استثمارات الدولة في هذا المجال إلى 33 مليار درهم نهاية العام الجاري، حسب خبراء وأكاديميين.

أكد عبدالله الفن الشامسي وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لشؤون الصناعة، أن الذكاء الصناعي يبرز اليوم، باعتباره عصب بناء المستقبل، لاسيما أنه أحد دعائم «الثورة الصناعية الرابعة» التي تعتبر محركاً رئيساً لدفة النمو والتنويع الاقتصادي في القرن الحادي والعشرين. وقال إن دولة الإمارات قد أدركت أهمية الاستثمار في تقنيات الذكاء الصناعي باكراً، باعتبارها رافداً مهماً للجهود الوطنية الرامية إلى بناء اقتصاد معرفي تنافسي عالي الإنتاجية، قائم على الابتكار والبحث العلمي والتكنولوجيا الحديثة، وفقاً لمحددات «رؤية الإمارات 2021». وأشار إلى أن الإحصائيات الرسمية تفيد بوصول مساهمة البحث العلمي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 0.87%، ما يفتح آفاقاً رحبة أمام تحقيق إنجازات مهمة وإطلاق مبادرات طموحة لدفع عجلة الابتكار في تقنيات الذكاء الصناعي، التي تخدم جهود الدولة في استشراف وصنع مستقبل أفضل وأكثر أمناً واستدامة لدولة الإمارات.

من جانبه، قال علي صلاح، رئيس وحدة الدراسات الاقتصادية في مركز المستقبل للدراسات والأبحاث الاستراتيجية، إن النهج الذي تتبناه حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة والذي يسعى إلى جعل الدولة ضمن الدول الأكثر ابتكاراً على مستوى العالم خلال السنوات المقبلة، هو جزء لا يتجزأ من «رؤية الإمارات 2021»، التي تحرص على تشجيع روح الابتكار والتطور والاستدامة في القطاعات والأنشطة كافة، وفي كافة جوانب الحياة، مشيراً إلى أن هذا النهج هو الذي دفع الإمارات إلى إطلاق «الاستراتيجية الوطنية للابتكار»، والسعي إلى إشعال روح الابتكار والإبداع، واستخدام تقنيات الذكاء الصناعي في القطاعات والأنشطة الاقتصادية المختلفة، كالطاقة المتجددة والتعليم والصحة والسياحة والنقل والمرافق العامة.

إلى ذلك، أكدت الباحثة الاقتصادية رضوى رضوان أن دولة الإمارات العربية المتحدة نجحت في احتلال مكانة مميزة عالمياً من خلال دورها الإنساني والتنموي وسياساتها السلمية، واقتصادها المنفتح على العالم واستشرافها للمستقبل في مختلف المجالات.

ونوهت رضوان بأنه نظراً للنهج الذي تتبعه دولة الإمارات في هذا المجال، ووفقاً لمؤشر الاقتصاد الرقمي الذي تصدره شركة ماكينزي الاستشارية، فقد تصدرت الترتيب الإقليمي كأفضل اقتصاد رقمي في الشرق الأوسط، حيث بلغت نسبة مشاركة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 4.3% في العام 2016.

من جانبها، أكدت الدكتورة راندا محمد عباس، أستاذ المهارات الدبلوماسية في أكاديمية الإمارات الدبلوماسية، أن دولة الإمارات أحرزت تقدماً ملحوظاً في حقل الذكاء الصناعي، من سيارات ذاتية القيادة وطائرات من دون طيار، وروبوتات وطباعة ثلاثية الأبعاد وغيرها الكثير.

وقالت إن الإمارات تحولت من الرقمية إلى الابتكار القائم على مزيج من التقنيات، حيث أعادت الشركات في الإمارات النظر في طريقة عملها تماشياً مع رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 ورؤية الإمارات 2021 الهادفتين إلى بناء اقتصاد متنوع ومستدام قائم على المعرفة والابتكار.