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وسط مساع لتسويق «صنع في الإمارات» عالمياً

حصة الصناعة في دبي تقفز إلى %9.5 من النـاتج المحلي في 2016
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تاريخ النشر: الإثنين 11 سبتمبر 2017

مصطفى عبدالعظيم (دبي)

سجل القطاع الصناعي في دبي  نمواً في العام 2016 بلغ 3.4% مقارنة مع 0.6% في 2015، لترتفع بذلك حصة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي  إلى 9.5%، فيما يقدر الناتج المحلي الإجمالي الصناعي بحوالي 35.6 مليار درهم، حسب نتائج مؤشرات أداء العام الأول لاستراتيجية دبي الصناعية.

وأظهرت النتائج التي تم الكشف عنها أمس خلال ندوة نظمتها الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، ارتفاع القيمة المضافة للصناعة التحويلية من 29.9% في 2015 إلى 31.2% في 2016، ونمو إجمالي الصادرات الصناعية بمعدل 8.6% في 2016، ليبلغ الإجمالي 143 مليار درهم.

وشهد الندوة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم النائب الثاني لرئيس المجلس التنفيذي رئيس لجنة التنمية الاقتصادية، بحضور مديري الدوائر والجهات المعنية باستراتيجية دبي الصناعية 2030، التي تهدف إلى تعزيز مكانة دبي كمنصة عالمية للصناعات المستدامة والقائمة على المعرفة والتي تركز على الابتكار تماشياً مع خطة دبي 2021.

ووفقاً للنتائج سجلت إنتاجية العمالة في القطاع الصناعي نمواً بلغ 3.2% في 2016، حيث يعمل في القطاع الصناعي 8.4% من القوى العاملة في دبي «250 ألف موظف»، ويعتبر رابع أكبر موظِف بعد قطاعات التشييد والتجارة والأنشطة الإدارية، في حين قدر الإنفاق على البحث والتطوير بحوالي 0.5% من الناتج المحلي للقطاع الصناعي.

وأظهرت نتائج الاستراتيجية نمو إجمالي الصادرات الصناعية بمعدل 8.6% في 2016، وبلغ الإجمالي 143 مليار درهم، إضافة إلى استقطاب مصنعين عالميين، مثل افتتاح أكبر مصنع لمنتجات العناية الشخصية في المنطقة لشركة «يونيليفر» العالمية في مجمع دبي الصناعي. كما أظهرت النتائج أيضاً انخفاضاً في مؤشرات استهلاك القطاع الصناعي للطاقة وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون خلال 2016، وأضحت توافق 93% من المنشآت الصناعية في دبي مع القوانين والاشتراطات البيئية، كما نمت القيمة المضافة للمنتجات الحلال الإسلامية في دبي بنحو 1.2% في 2016، ومنحت 24 شركة جديدة شهادة «حلال» لمطابقة منتجاتها للشريعة الإسلامية. ... المزيد
     
 

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