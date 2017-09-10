حصة الصناعة في دبي تقفز إلى %9.5 من النـاتج المحلي في 2016

مصطفى عبدالعظيم (دبي)

سجل القطاع الصناعي في دبي نمواً في العام 2016 بلغ 3.4% مقارنة مع 0.6% في 2015، لترتفع بذلك حصة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 9.5%، فيما يقدر الناتج المحلي الإجمالي الصناعي بحوالي 35.6 مليار درهم، حسب نتائج مؤشرات أداء العام الأول لاستراتيجية دبي الصناعية.

وأظهرت النتائج التي تم الكشف عنها أمس خلال ندوة نظمتها الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، ارتفاع القيمة المضافة للصناعة التحويلية من 29.9% في 2015 إلى 31.2% في 2016، ونمو إجمالي الصادرات الصناعية بمعدل 8.6% في 2016، ليبلغ الإجمالي 143 مليار درهم.

وشهد الندوة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم النائب الثاني لرئيس المجلس التنفيذي رئيس لجنة التنمية الاقتصادية، بحضور مديري الدوائر والجهات المعنية باستراتيجية دبي الصناعية 2030، التي تهدف إلى تعزيز مكانة دبي كمنصة عالمية للصناعات المستدامة والقائمة على المعرفة والتي تركز على الابتكار تماشياً مع خطة دبي 2021.

ووفقاً للنتائج سجلت إنتاجية العمالة في القطاع الصناعي نمواً بلغ 3.2% في 2016، حيث يعمل في القطاع الصناعي 8.4% من القوى العاملة في دبي «250 ألف موظف»، ويعتبر رابع أكبر موظِف بعد قطاعات التشييد والتجارة والأنشطة الإدارية، في حين قدر الإنفاق على البحث والتطوير بحوالي 0.5% من الناتج المحلي للقطاع الصناعي.