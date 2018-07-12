ميرور: الكنز الوطني

عمرو عبيد (القاهرة)

وصفت صحيفة ميرور الإنجليزية هذا الجيل الذهبي من اللاعبين بأنهم مثل الكنز الوطني الذي يجب الحفاظ عليه من أجل المستقبل، وخرجت الصحيفة، وأغلب وسائل الإعلام الإنجليزية، لتعبر عن الشعور بالفخر والاعتزاز بما قدمه هؤلاء اللاعبون، الذين بلغوا مرحلة متقدمة في المونديال، لم يتوقعها أحد على الإطلاق قبل انطلاق البطولة.

وفي تحليلها لأحداث مواجهة نصف النهائي أمام كرواتيا، قالت ميرور: «إن الإقصاء جاء بسبب هفوتين دفاعيتين ساذجتين فقط، أما ما عدا ذلك فقد قدم المنتخب أداءً جيداً للغاية، واستحق أن يصل إلى النهائي»، وترى الصحيفة أن لحظتين من الشرود كلفتا الأسود خسارة فرصة ذهبية لبلوغ النهائي الحلم، كما أشارت إلى أن الإنجليز هم ملوك الركلات الثابتة في تلك البطولة بلا منازع، خاصة بعد الهدف الرائع لتريبيير الذي نفذ ركلة حرة مباشرة تفوق في دقتها ما قام به ميسي ورونالدو في تلك النسخة المونديالية! وقالت ميرور: «إن الأسود خسروا فرصتهم الذهبية بعد نهاية الشوط الأول فقط، إذ كانوا قادرين على قتل اللقاء بهدف ثانٍ في الشوط الأول الذي تألقوا فيه بشدة، وستبقى الفرصة المهدرة من جانب هاري كين في الأذهان طويلاً»، وأكدت أن بيرزيتش هو من قلب الطاولة فوق رؤوس الإنجليز.

ماركا: الصعود إلى القمر!

ترى صحيفة ماركا الإسبانية أن ما حققه لاعبو كرواتيا في هذا المونديال، هو بمثابة رحلة ناجحة للصعود إلى القمر، فلم يسبق لكرواتيا أن بلغت هذه الدرجة الرفيعة من قبل في أي بطولة كأس عالم سابقة، وقالت ماركا: «إن حلم مودريتش أصبح حقيقة وواقعاً يعيشه الآن، فخلال مغادرته أرضية ميدان لوجنيكي، وقف ما يقارب 80 ألف متفرج لتوجيه التحية لهذا القائد الرائع، ولا يمكن القول بأن هذه هي المباراة الأفضل بالنسبة له على مستوى الأداء، لكن القتال والروح والقيادة كلها صفات جعلت لوكا ملهماً لرفاقه، بل لملايين من الكرواتيين!»