كين: الخسارة مؤلمة ومريرة

القاهرة (الاتحاد)

أشار هاري كين كابتن «الأسود الثلاثة» الإنجليزي وهداف البطولة حتى الآن «6 أهداف» إلى أن الأمر صعب، والخسارة مؤلمة، وقال: «أنهكنا تماماً، وبذلنا جهداً غير عادي طوال المباراة، وكانت وقفة الجماهير معنا رائعة برغم الخسارة». واعترف كين بأنه كان من الممكن أن يكون أداء منتخب بلاده أفضل كثيراً، ولكن التعب والإرهاق كان لهما تأثير كبير، وقال: «ما حدث مؤلم أشد الألم، ولكننا على أي حال نحتفظ برؤوسنا مرفوعة، لأننا تجاوزنا كل الآمال التي كنا نتطلع إليها قبل بداية البطولة، فلم نكن من بين المرشحين الأساسيين للفوز بالمونديال، وبرغم ذلك نجحنا في قلب كل التوقعات، إلى أن وصلنا إلى هذا الدور، وهذا أمر يشعرني بالفخر، ولكنني محبط للخسارة أمام كرواتيا». واعترف كين أيضاً بأنه وزملاءه اللاعبين كانوا يرغبون بشدة في مواصلة الانتصارات، ولكنه علق قائلاً: «كنا نعتقد أننا أقوياء بما فيه الكفاية، ولكن يبدو أنه كان ينقصنا شيء ما، ولا أدري ما يمكن أن أقوله أكثر من ذلك».

وأعرب كين عن أسفه لإخفاق منتخب بلاده في التأهل للمباراة النهائية للبطولة، وقال: «أعتقد أن المباراة كانت متكافئة وصعبة، كان بإمكاننا اللعب بشكل أفضل، ولكنه شيء مؤلم سوف نشعر بمرارته وقتاً طويلاً.