المونديال في مثل هذا اليوم 13 يوليو.. بداية الحكاية



تاريخ النشر: الجمعة 13 يوليو 2018 في مثل هذا اليوم من عام 1930 بدأت حكاية المونديال في عالم كرة القدم، عندما افتتحت أول نسخة من البطولة العالمية التي استضافتها الأورجواي، بقيادة جول ريميه رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم في ذلك الوقت، بمشاركة 13 منتخباً من 3 قارات هي أوروبا وأميركا الشمالية وأميركا الجنوبية. وقد واجه جول ريميه مصاعب عديدة لإقناع الدول على إقامة البطولة في فترة ليست بالقصيرة، وقاطعت عدة دول أوروبية المونديال بسبب إقامته في الأورجواي، بداعي بعد المسافة ومشقات السفر منها إيطاليا وهولندا، ونجح البلد المنظم من اقتناص اللقب الأول في تاريخ البطولة بعد الفوز على الأرجنتين في المباراة النهائية 4 - 2.