فيديو.. محمد بن راشد: عامان للجهات الحكومية لتصبح الأفضل عالمياً في تقديم الخدمات

دبي (وام)

وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، برفع وتيرة العمل وكفاءة الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية في الدولة بحيث تصبح الإمارات الأفضل عالمياً في تقديم الخدمات خلال عامين.

وقال سموه خلال حضوره إطلاق مصنع سعادة المتعاملين في دبي «أريد من جهاتنا الحكومية أن تكون الأفضل في تقديم الخدمات في العالم خلال عامين، ننتظر حراكاً حكومياً شاملاً لتطوير الخدمات بناء على تجاربنا المبتكرة، وعلى ما رأيناه من أفكار خلاقة في مصنع سعادة المتعاملين».

وأضاف سموه «سأتابع بنفسي تطور عمل الجهات الحكومية كافة في هذا المجال، نريد مضاعفة الجهود وترسيخ العمل المشترك بروح الفريق الواحد الذي تمثله حكومة دولة الإمارات. أريد أن نحتفل جميعاً بانقضاء مدة هذا التحدي بتحقيقنا المركز الأول عالمياً في تقديم الخدمات الحكومية».

ويهدف مصنع سعادة المتعاملين، المبادرة التي ينفذها برنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة، إلى تطوير 8 باقات للخدمات الحكومية المشتركة وفقاً لأفضل المعايير العالمية، بحيث تتمحور حول تحقيق سعادة المتعاملين، كتبسيط الإجراءات وتقليص الجهد والوقت وكلفة الحصول على الخدمات.