القدس المحتلة (وكالات)

هدد وزير الدفاع الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان باحتلال قطاع غزة مجدداً، مؤكداً أن جيشه يستعد لاستخدام «كامل قوته» في أي نزاع مستقبلي، أينما كان في غزة أو في لبنان. جاءت تصريحات ليبرمان شديدة اللهجة، في مؤتمر عقده في معهد دراسات الأمن القومي في وقت متأخر مساء أمس الأول.

وشدد الوزير قائلاً، «لا يهمنا أين سيندلع النزاع القادم، بل يجب أن يكون كامل القوة. عليك إشراك الجيش بالكامل وكافة الاحتياطيات، وعليك أن تسير بكامل قوتك حتى النهاية، وحتى يصرخ العدو: وا أسفاه! ويرفع الراية البيضاء. إننا لن نتوقف في وسط الطريق». وأضاف ليبرمان «إذا كنا بحاجة إلى ربع قطاع غزة، فسنحتل ربع قطاع غزة، وإذا كنا بحاجة إلى أكثر من ذلك، فسنحتل جزءاً أكبر». كما هاجم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، واصفاً إياه بأنه «زعيم غير شرعي»، وذكر بأنه كان من المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الفلسطينية قبل 10 سنوات. واستطرد قائلاً «لا وجود للسلطة الفلسطينية..هناك (حماس) في غزة وفتح في الضفة الغربية».