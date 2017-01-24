توقيف 5 «عملاء» ينشطون في لبنان لمصلحة إسرائيل

بيروت (وكالات)

أعلن الأمن العام اللبناني أمس، توقيف 5 أشخاص من جنسيات مختلفة على خلفية اتهامات تتعلق بالتعامل مع إسرائيل. وقالت المديرية العامة للأمن العام في بيان، إن الموقوفين وهم لبنانيان ولاجئ فلسطيني وامرأتان من الجنسية النيبالية اعترفوا بالتخابر مع السفارات الإسرائيلية في كل من تركيا والأردن وبريطانيا ونيبال بهدف العمل لصالحها وتزويدها بمعلومات.

وأضافت أن التحقيقات اظهرت أن النيباليتين الموقوفتين تنشطان في مجال تجنيد عاملات في الخدمة المنزلية من الجالية النيبالية في لبنان لصالح إسرائيل، وذلك من خلال تزويدهن برقم السفارة الإسرائيلية في نيبال للتواصل معها وجمع معلومات عن كفلائهن لصالح جهاز المخابرات الإسرائيلي «موساد».

وكان الأمن اللبناني قد تمكن بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي من البلاد عام 2000 وبعد حرب 2006، من كشف العديد من شبكات التجسس وتوقيف عشرات المتهمين بالتعامل مع إسرائيل تبين تورط عدد منهم في عمليات اغتيال وتفجيرات.