محمد بن زايد: أبناؤنا ثروة الوطن وبناة حاضره وصناع مستقبله

أبوظبي (الاتحاد)

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن أبنائنا الطلبة ثروة الوطن وبناة حاضره وصناع مستقبله، وأنهم أمانة في أعناقنا جميعاً، أسرة ومدرسة ومجتمعاً، وهدفنا واحد، هو إنارة الطريق لأجيال طموحة يفخر بهم شعبهم ووطنهم.

وحثهم سموه أبناءه الطلبة على التزود بالعلم واكتساب المعرفة، وأن يكون التفوق والتميز والإبداع شعار مسيرتهم.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في تغريدات على «تويتر» بمناسبة بداية العام الدراسي الجديد: «يطل علينا عام دراسي جديد، يحمل في ثناياه أملاً وتفاؤلاً وثقة بأبنائنا الطلبة، ثروة الوطن، وبناة حاضره، وصناع مستقبله».

وأضاف سموه «مع انطلاقة عام دراسي جديد، تنطلق رؤية تعليمية وطنية جديدة موحدة، تعزز مسيرة التنمية، وتخدم استراتيجية الدولة للمستقبل».

وأكد سموه أن المعلمين ثروة وطنية، يحملون أمانة عظيمة ورسالة نبيلة، نعتز بدورهم المحوري في بناء العقول وتهذيب النفوس، وإعداد أجيال المستقبل.

وقال سموه «أبنائي الطلبة، تزودوا بالعلم وواظبوا على القراءة واكتساب المعرفة، وليكن التفوق والتميز والإبداع شعار مسيرتكم نحو المستقبل».

وأضاف سموه: «أبناؤنا أمانة في أعناقنا جميعاً، أسرة ومدرسة ومجتمعاً، تكاتفنا مهم وهدفنا واحد، إنارة الطريق لأجيال طموحة يفخر بهم شعبهم ووطنهم»، و«الإمارات تواصل تطورها وريادتها، وأنتم أبنائي سر هذا التطور بعلمكم النافع، أتمنى لكم عاماً دراسياً موفقاً، ومسيرة حافلة بالعطاء».