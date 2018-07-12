نواز شريف يعود إلى باكستان رغم الحكم عليه بالسجن

لندن (أ ف ب)

أعلن رئيس الوزراء الباكستاني السابق نواز شريف أمس أنه سيعود الى باكستان هذا الأسبوع، رغم صدور حكم غيابي بحقه لمدة عشر سنوات بتهم فساد. وصرح في مؤتمر صحافي لحزب الرابطة الاسلامية-نواز في لندن «رغم انني أرى قضبان السجن امام عيني، سأتوجه الى باكستان». وأضاف وسط هتاف مؤيديه «ضعوا نواز شريف في السجن مدى الحياة، ارسلوه الى المقصلة، ولكن سيكون عليكم الاجابة على اسئلة الشعب الباكستاني الذي لن يتوقف الا بعد ان يحصل على الاجوبة».

وألمح شريف كذلك الى قوة المؤسسة الأمنية في باكستان وقال «في وقت من الأوقات كنا نقول دولة داخل دولة، الان نقول دولة فوق الدولة».