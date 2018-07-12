بريطانيا تضاعف عدد قواتها في أفغانستان بعد طلب أميركي

لندن (رويترز)

تعتزم الحكومة البريطانية زيادة عدد أفراد القوات البريطانية في أفغانستان إلى ضعفيه تقريبا وذلك بعدما طلب الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعزيزات للمساعدة في التعامل مع الوضع الأمني الهش هناك. وأعلنت رئيسة الوزراء تيريزا ماي أن حكومتها سترسل 440 جندياً إضافياً، ليرتفع العدد الإجمالي للقوات البريطانية هناك إلى حوالي 1100، بهدف مساعدة القوات الأفغانية في محاربة متمردي طالبان و«داعش».

وجاء القرار قبل يوم من قمة الأطلسي في بلجيكا حيث يصر الرئيس الأميركي على أن يتحمل الحلفاء قدراً أكبر من تكلفة الدفاع. وكان ترامب قد أعلن العام الماضي أن الولايات المتحدة سترسل آلاف الجنود الإضافيين إلى أفغانستان. وطلب من بريطانيا وأعضاء حلف الأطلسي الآخرين إرسال مزيد من التعزيزات.