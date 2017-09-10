محمد بن راشد: هدفنا أن نكون الأول عالمياً في الخدمات الحكومية بحلول 2020

دبي (وام)

أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في أبراج الإمارات مركزاً نموذجياً للخدمات الحكومية يضم 14 جهة حكومية وتقنية واتسون للذكاء الصناعي وروبوتات ذكية لتقديم خدمات شخصية غير مسبوقة للمتعاملين. وقال سموه، إن المركز الجديد «خدمات 1» نموذج هدفه تجميع الخدمات في زيارة واحدة وعبر بوابة واحدة ومع موظف واحد يمثل 14 جهة حكومية.

وأضاف سموه، أن المركز سيكون مختبراً لتجربة اقتراحات الجمهور التطويرية كافة، ويضم منصة تجمع الجمهور مع الحكومة لمناقشة الأفكار بشكل يومي، وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إن المركز بداية ستتبعه مراكز، وخطوة ستتبعها خطوات، وإبداع ستتبعه إبداعات، ولن نتوقف؛ لأن هدفنا أن نكون الأول عالمياً في الخدمات الحكومية بحلول 2020، وأكد سموه ضرورة ترسيخ هذا النموذج كهوية متفردة خاصة بحكومة الإمارات، تدعم توجهاتنا ورؤانا كدولة رائدة في تطوير العمل الحكومي ونقله إلى مستويات جديدة من الكفاءة والفعالية، ومواصلة العمل لتطوير وتعزيز مستوى الخدمات الحكومية، لتوسيع نطاق نموذج خدمات الزيارة الواحدة، لتشمل المجالات كافة التي تمس حياة الناس.

وأضاف سموه: «نريد أن يلمس المتعامل بيئة مختلفة لمراكز الخدمة.. مرحابة.. مريحة.. مرنة.. توظف التقنيات المتقدمة، وتحولها إلى أدوات سهلة الاستخدام بين يديه، وتمكنه من الحصول على الخدمة بزيارة واحدة». رافق سموه خلال الزيارة، سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل.

ويقدم مركز «خدمات 1» نموذجاً لمستقبل الخدمات الحكومية في دولة الإمارات، ويهدف إلى تسهيل وتبسيط إجراءات الحصول على الخدمات الحكومية الحيوية، من خلال اختصار عدد الزيارات إلى زيارة واحدة والدفع الموحد، ما يجسد توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال إطلاق أعمال مصنع سعادة المتعاملين في شهر يناير الماضي.